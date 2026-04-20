Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ

У Медичних силах Збройних Сил України впроваджують цифрову систему MedEvac, покликану підвищити ефективність надання допомоги пораненим на всіх етапах медичної евакуації, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, відбулась заміна паперової "Форми 100" – первинної медичної картки пораненого військовослужбовця, що фіксує обставини травми, час накладання турнікета та надану допомогу – на електронну первинну медичну картку (еПМК). Вона функціонує в застосунку MedEvac і дозволяє фіксувати інформацію про поранення та надану допомогу – від поля бою до шпиталю відповідно до стандартів НАТО", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що використання еПМК значно спрощує роботу медичного персоналу. Дані вносяться оперативно, а інформація про стан пораненого залишається безперервною на всіх етапах евакуації. Це дає змогу медичним закладам заздалегідь готуватися до надання спеціалізованої допомоги ще до прибуття пацієнта.

"Впровадження сучасних протоколів у поєднанні з цифровими рішеннями дозволяє скорочувати час між пораненням і початком лікування. У бойових умовах саме швидкість надання допомоги часто є вирішальною", – підкреслили в Генштабі.