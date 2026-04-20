Медицина
13:41 20.04.2026

Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ

Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ
У Медичних силах Збройних Сил України впроваджують цифрову систему MedEvac, покликану підвищити ефективність надання допомоги пораненим на всіх етапах медичної евакуації, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, відбулась заміна паперової "Форми 100" – первинної медичної картки пораненого військовослужбовця, що фіксує обставини травми, час накладання турнікета та надану допомогу – на електронну первинну медичну картку (еПМК). Вона функціонує в застосунку MedEvac і дозволяє фіксувати інформацію про поранення та надану допомогу – від поля бою до шпиталю відповідно до стандартів НАТО", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що використання еПМК значно спрощує роботу медичного персоналу. Дані вносяться оперативно, а інформація про стан пораненого залишається безперервною на всіх етапах евакуації. Це дає змогу медичним закладам заздалегідь готуватися до надання спеціалізованої допомоги ще до прибуття пацієнта.

"Впровадження сучасних протоколів у поєднанні з цифровими рішеннями дозволяє скорочувати час між пораненням і початком лікування. У бойових умовах саме швидкість надання допомоги часто є вирішальною", – підкреслили в Генштабі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 04.03.2026
Понад 6400 українських пацієнтів отримали меддопомогу за кордоном за програмою медевакуації

Понад 6400 українських пацієнтів отримали меддопомогу за кордоном за програмою медевакуації

21:20 10.04.2025
Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

Україна і Бельгія домовились про розширення медичної програми "MEDEVAC"

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

Bayer презентував результати дослідження III фази препарату для запобігання повторного інсульту

Медмережа Adonis запустила службу патронажного догляду

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

НСЗУ для продовження контракту висуває нетипові для лабораторії вимоги – "Сінево"

Українські психлікарні надають адекватне лікування, але є нестача терапевтів та соцпрацівників, – звіт Комітету РЄ

Кількість залучених до ПМГ приватних медзакладів системно скорочується, особливо різке падіння на вторинці – асоціація

Систему моніторингу біологічних ризиків "Єдине здоров'я" вартістю $12 млн впровадять в Україні

НСЗУ пропрацьовує чергове розширення програми реімбурсації вартості ліків у жовтні

