Інтерфакс-Україна
Медицина
17:40 17.04.2026

Медмережа Adonis запустила службу патронажного догляду

1 хв читати
Медична мережа Adonis (Київ) запустила службу патронажного догляду для надання послуг допомоги на дому.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, новий формат спрямовано на забезпечення безперервного медичного супроводу пацієнтів і своєчасного реагування на зміни їхнього стану поза межами стаціонару.

У межах патронажного супроводу передбачено розробку індивідуального плану медичного спостереження, виїзди медичної сестри або фельдшера, консультації лікаря на дому, проведення діагностичних процедур, моніторинг динаміки стану пацієнта, а також, за потреби, залучення вузькопрофільних спеціалістів.

Крім того, патронажний супровід передбачає можливість невідкладної госпіталізації у разі погіршення стану пацієнта.

"Патронажна служба орієнтована на пацієнтів, яким потрібна медична допомога поза клінікою, зокрема, при обмеженій мобільності, потребі в регулярному спостереженні або проходженні відновлювального лікування. Такий формат дає змогу реалізувати комплексний підхід до лікування без госпіталізації, забезпечуючи пацієнту якісну медичну допомогу в комфортних домашніх умовах", – зазначили в Adonis.

Adonis – багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, засновано у 1997 році. До медичної групи входять сім сучасних клінік в Києві та області, понад 80 напрямів медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.

Теги: #догляд #adonis #пацієнти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА