Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

Медичні заклади 23 регіонів (вся Україна, крім Луганської області та Києва) отримали 50 інкубаторів для інтенсивної терапії новонароджених, закуплених держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ) за кошти фандрейзінгової платформи UNITED24.

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі, інкубатори було закуплено в грудні 2025 року.

Обладнання забезпечує точний контроль температури, вологості, концентрації кисню, а також низький рівень шуму всередині ковпака, що є критично важливим для комфорту та розвитку дитини.

Додатково в комплектацію включено наявність лампи для фототерапії для проведення лікування неонатальної жовтяниці, що є важливою складовою комплексного підходу до виходжування як доношених, так і недоношених новонароджених.

Поєднання функцій інтенсивної терапії, сервоконтролю кисню та фототерапії в одному інкубаторі дає змогу створити стабільне, безпечне та контрольоване середовище, необхідне для підтримки життєво важливих функцій, адаптації та раннього розвитку дітей у перші, найбільш критичні дні життя.

"Ця закупівля є важливим кроком у посиленні неонатологічної допомоги по всій країні, особливо в умовах війни, коли кількість недоношених дітей зростає", – зазначає МЗУ.