Медицина
15:09 16.04.2026

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

Медичні заклади 23 регіонів (вся Україна, крім Луганської області та Києва) отримали 50 інкубаторів для інтенсивної терапії новонароджених, закуплених держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ) за кошти фандрейзінгової платформи UNITED24.

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі, інкубатори було закуплено в грудні 2025 року.

Обладнання забезпечує точний контроль температури, вологості, концентрації кисню, а також низький рівень шуму всередині ковпака, що є критично важливим для комфорту та розвитку дитини.

Додатково в комплектацію включено наявність лампи для фототерапії для проведення лікування неонатальної жовтяниці, що є важливою складовою комплексного підходу до виходжування як доношених, так і недоношених новонароджених.

Поєднання функцій інтенсивної терапії, сервоконтролю кисню та фототерапії в одному інкубаторі дає змогу створити стабільне, безпечне та контрольоване середовище, необхідне для підтримки життєво важливих функцій, адаптації та раннього розвитку дітей у перші, найбільш критичні дні життя.

"Ця закупівля є важливим кроком у посиленні неонатологічної допомоги по всій країні, особливо в умовах війни, коли кількість недоношених дітей зростає", – зазначає МЗУ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 02.04.2026
Упродовж минулого тижня в Україні народилося понад 2,3 тис. малюків

Упродовж минулого тижня в Україні народилося понад 2,3 тис. малюків

17:27 09.01.2026
Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

14:14 10.09.2025
В Україні за тиждень народився 2651 малюк

В Україні за тиждень народився 2651 малюк

15:52 13.08.2025
ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

18:31 30.05.2025
Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

17:38 05.05.2025
UNITED24 за 3 роки спрямувала на підтримку української медицини понад 3 млрд грн

UNITED24 за 3 роки спрямувала на підтримку української медицини понад 3 млрд грн

20:23 09.07.2024
Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні будуть відкрити спеціальний рахунок - голова Держслужби у справах дітей

Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні будуть відкрити спеціальний рахунок - голова Держслужби у справах дітей

14:50 24.06.2024
У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

У пологові будинки доставлено понад 5,5 тис. нових "Пакунків малюка" - Держслужба у справах дітей

18:01 17.10.2023
За період повномасштабного вторгнення в Києві народилося майже 30 тис. дітей - КМДА

За період повномасштабного вторгнення в Києві народилося майже 30 тис. дітей - КМДА

13:22 03.08.2023
Викрито масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства

Викрито масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

НСЗУ для продовження контракту висуває нетипові для лабораторії вимоги – "Сінево"

Українські психлікарні надають адекватне лікування, але є нестача терапевтів та соцпрацівників, – звіт Комітету РЄ

Кількість залучених до ПМГ приватних медзакладів системно скорочується, особливо різке падіння на вторинці – асоціація

Систему моніторингу біологічних ризиків "Єдине здоров'я" вартістю $12 млн впровадять в Україні

НСЗУ пропрацьовує чергове розширення програми реімбурсації вартості ліків у жовтні

Член правління Української асоціації боротьби з інсультом Фломін увійшов до Керівного комітету Плану дій боротьби з інсультом у Європі

Партнерська підтримка дозволяє оснащувати Центр дитячої кардіології та кардіохірургії новітнім обладнанням – меддиректор

Щеплення від папіломавірусу вже отримали близько 47,5 тис. дівчат – голова офісу ВООЗ в Україні

Від початку війни внаслідок 2900 атак на систему охорони здоров'я України загинули 239 медиків і пацієнтів – ВООЗ

