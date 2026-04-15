Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

Найбільше вакансій в медичній сфері пропонують медичні заклади в Одеській (628), Львівській (543), Дніпропетровській (447), Київській (409) областях та місті Києві (417).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, про це свідчать дані Єдиного порталу вакансій, на якому наразі представлені понад 9000 вакансій для медиків.

Всього на порталі зареєстровано 2526 медичних закладів.

Серед найбільш затребуваних спеціалістів, яких шукають на порталі - лікарі первинної медичної допомоги, в тому числі лікарі загальної практики/сімейні лікарі (536 вакансій), лікарі-терапевти (301 вакансія) та лікарі-педіатри (212 вакансій).

На вторинці найбільш затребуваними є лікарі-анестезіологи (248 вакансій), лікарі-невропатологи (242 вакансії), ерготерапевти (240 вакансій), рентгенологи (225 вакансій), фізичні терапевти (224 вакансії) та хірурги (201 вакансія).

Також на порталі представлені 264 вакансії для медичних сестер/братів.

Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров’я працює на платформі Дія.Engine. Адміністратором порталу є державне підприємство "Електронне здоров’я".