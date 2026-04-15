14:14 15.04.2026

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

Найбільше вакансій в медичній сфері пропонують медичні заклади в Одеській (628), Львівській (543), Дніпропетровській (447), Київській (409) областях та місті Києві (417).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, про це свідчать дані Єдиного порталу вакансій, на якому наразі представлені понад 9000 вакансій для медиків.

Всього на порталі зареєстровано 2526 медичних закладів.

Серед найбільш затребуваних спеціалістів, яких шукають на порталі - лікарі первинної медичної допомоги, в тому числі лікарі загальної практики/сімейні лікарі (536 вакансій), лікарі-терапевти (301 вакансія) та лікарі-педіатри (212 вакансій).

На вторинці найбільш затребуваними є лікарі-анестезіологи (248 вакансій), лікарі-невропатологи (242 вакансії), ерготерапевти (240 вакансій), рентгенологи (225 вакансій), фізичні терапевти (224 вакансії) та хірурги (201 вакансія).

Також на порталі представлені 264 вакансії для медичних сестер/братів.

Єдиний портал вакансій у закладах охорони здоров’я працює на платформі Дія.Engine. Адміністратором порталу є державне підприємство "Електронне здоров’я".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 10.04.2026
Кабмін спрямовує 1,1 млрд грн гранту JICA на потреби розмінування та меддопомоги

Кабмін спрямовує 1,1 млрд грн гранту JICA на потреби розмінування та меддопомоги

16:14 10.04.2026
Нацполіція проводить досудове розслідування понад 200 кримінальних проваджень в медичній сфері, з них 120 про зловживання

Нацполіція проводить досудове розслідування понад 200 кримінальних проваджень в медичній сфері, з них 120 про зловживання

10:21 02.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

21:44 25.03.2026
Всі медичні бригади, що працюють у прифронтових зонах у Харківській області, мають бути оснащені засобами РЕБ

Всі медичні бригади, що працюють у прифронтових зонах у Харківській області, мають бути оснащені засобами РЕБ

18:18 27.02.2026
Відтік медкадрів і руйнування інфраструктури – основні причини погіршення доступності медпослуг під час війни - дослідження

Відтік медкадрів і руйнування інфраструктури – основні причини погіршення доступності медпослуг під час війни - дослідження

11:50 26.01.2026
Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

16:02 19.01.2026
Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

14:03 11.07.2025
Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

18:20 12.05.2025
Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

НСЗУ для продовження контракту висуває нетипові для лабораторії вимоги – "Сінево"

Українські психлікарні надають адекватне лікування, але є нестача терапевтів та соцпрацівників, – звіт Комітету РЄ

Кількість залучених до ПМГ приватних медзакладів системно скорочується, особливо різке падіння на вторинці – асоціація

Систему моніторингу біологічних ризиків "Єдине здоров'я" вартістю $12 млн впровадять в Україні

НСЗУ пропрацьовує чергове розширення програми реімбурсації вартості ліків у жовтні

Член правління Української асоціації боротьби з інсультом Фломін увійшов до Керівного комітету Плану дій боротьби з інсультом у Європі

Партнерська підтримка дозволяє оснащувати Центр дитячої кардіології та кардіохірургії новітнім обладнанням – меддиректор

Щеплення від папіломавірусу вже отримали близько 47,5 тис. дівчат – голова офісу ВООЗ в Україні

Від початку війни внаслідок 2900 атак на систему охорони здоров'я України загинули 239 медиків і пацієнтів – ВООЗ

