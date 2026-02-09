Інтерфакс-Україна
Медицина
10:53 09.02.2026

Всі лікарні Львівщини забезпечено резервними джерелами живлення та пальним – Держенергонагляд

2 хв читати

Всі лікувальні заклади у Львові та області забезпечено резервними джерелами електроживлення необхідної потужності та запасами пального, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у понеділок.

"Водночас виявлено низку недоліків. Зокрема, лише шість із 33 перевірених лікувальних закладів Львівщини мають статус об’єкта критичної інфраструктури (ОКІ). При цьому значна кількість медичних закладів взагалі не зверталася щодо визначення такого статусу", - зазначили у відомстві.

У Держенергонагляді наголосили на необхідності включення лікувальних закладів до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури й закликали органи місцевого самоврядування й центральні органи виконавчої влади активізувати роботу в цьому напрямі.

"Держенергонагляд перевірив готовність об’єктів комунальної власності та закладів охорони здоров’я у Львівській області до роботи в умовах тимчасової або повної відсутності електропостачання", - пояснили в інспекції.

Перевірки було проведено на виконання доручення прем’єр-міністра України з урахуванням складної ситуації в енергетичній системі, коли в окремих регіонах фіксувалися випадки відключення критично важливих об’єктів під час застосування графіків аварійних та погодинних відключень.

Інспектори управління Держенергонагляду у Львівській області у складі робочих груп Львівської ОВА перевірили понад 150 об’єктів у всіх районах області. Серед них, зокрема, 33 заклади охорони здоров’я, 17 об’єктів теплопостачання, 34 об’єкти водовідведення, 51 об’єкт водопостачання та об’єкти ЛКП "Львівелектротранс", що забезпечують роботу міського електротранспорту.

Метою перевірок було визначення фактичної приєднаної електричної потужності об’єктів та мінімального навантаження, необхідного для їх безперервного функціонування. Також була виконана оцінка готовності систем резервного електропостачання.

Теги: #лікарні #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 08.02.2026
На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

09:42 08.02.2026
Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

14:02 17.01.2026
На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

10:04 16.01.2026
Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

16:29 15.01.2026
На Львівщину приїхав президент Чехії

На Львівщину приїхав президент Чехії

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

12:29 09.01.2026
Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

19:40 08.01.2026
Лікар "Лікарів без кордонів": На Дніпропетровщині ми працюємо в умовах, які складно назвати нормальними

Лікар "Лікарів без кордонів": На Дніпропетровщині ми працюємо в умовах, які складно назвати нормальними

00:09 08.01.2026
Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

11:30 07.01.2026
Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Клініка "Медіком" не отримувала від родини загиблого внаслідок ракетної атаки пацієнта звернень про компенсації або допомогу – позиція клініки

Лікарня на Одещині витримує блекаут завдяки встановленій фондом Energy Act for Ukraine Foundation СЄС

МОЗ та Superhumans підписали меморандум про співпрацю у сфері щелепно-лицевої хірургії

Попит на антидепресанти в Україні за 2023-2025рр зріс на 72% - Liki24

МОЗ опрацює можливості поетапного розширення держзабезпечення сенсорами моніторингу глюкози з 2027р - Свириденко

В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

АМКУ продовжує вивчати причини минулорічного зменшення обсягів реалізації трьох фармвиробників в аптечній мережі

На обліку з онкозахворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА