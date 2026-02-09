Всі лікарні Львівщини забезпечено резервними джерелами живлення та пальним – Держенергонагляд

Всі лікувальні заклади у Львові та області забезпечено резервними джерелами електроживлення необхідної потужності та запасами пального, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у понеділок.

"Водночас виявлено низку недоліків. Зокрема, лише шість із 33 перевірених лікувальних закладів Львівщини мають статус об’єкта критичної інфраструктури (ОКІ). При цьому значна кількість медичних закладів взагалі не зверталася щодо визначення такого статусу", - зазначили у відомстві.

У Держенергонагляді наголосили на необхідності включення лікувальних закладів до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури й закликали органи місцевого самоврядування й центральні органи виконавчої влади активізувати роботу в цьому напрямі.

"Держенергонагляд перевірив готовність об’єктів комунальної власності та закладів охорони здоров’я у Львівській області до роботи в умовах тимчасової або повної відсутності електропостачання", - пояснили в інспекції.

Перевірки було проведено на виконання доручення прем’єр-міністра України з урахуванням складної ситуації в енергетичній системі, коли в окремих регіонах фіксувалися випадки відключення критично важливих об’єктів під час застосування графіків аварійних та погодинних відключень.

Інспектори управління Держенергонагляду у Львівській області у складі робочих груп Львівської ОВА перевірили понад 150 об’єктів у всіх районах області. Серед них, зокрема, 33 заклади охорони здоров’я, 17 об’єктів теплопостачання, 34 об’єкти водовідведення, 51 об’єкт водопостачання та об’єкти ЛКП "Львівелектротранс", що забезпечують роботу міського електротранспорту.

Метою перевірок було визначення фактичної приєднаної електричної потужності об’єктів та мінімального навантаження, необхідного для їх безперервного функціонування. Також була виконана оцінка готовності систем резервного електропостачання.