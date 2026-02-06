Інтерфакс-Україна
Медицина
19:10 06.02.2026

Клініка "Медіком" не отримувала від родини загиблого внаслідок ракетної атаки пацієнта звернень про компенсації або допомогу – позиція клініки

Фото: https://medikom.ua/

Клініка "Медіком" не отримувала від родини загиблого внаслідок ракетної атаки 5 січня пацієнта звернень про компенсації або допомогу.

"Станом на сьогодні клініка "Медіком" не отримувала офіційних письмових звернень від родини загиблого або уповноважених представників із визначеним запитом щодо надання допомоги, форм її отримання та обсягу, що є необхідним для ухвалення відповідних рішень у правовому полі", – йдеться в офіційному зверненні клініки, яке є в агентства "Інтерфакс-Україна".

Клініка нагадала, що "5 січня 2026 року внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю стаціонару клініки "Медіком" за адресою: м.Київ, Оболонська набережна, 9. Пошкодження сталися в результаті прямого втручання ворожого дрона внаслідок збройної агресії проти України".

"Найбільшою втратою для клініки "Медіком" внаслідок цього терористичного акту стала загибель нашого пацієнта. Перші зустрічі представників клініки з родиною загиблого пацієнта та їх представниками були проведені у день трагедії та перший тиждень після неї. Адміністрація клініки залишається відкритою до подальшого конструктивного діалогу", – зазначили у компанії.

"Ми з розумінням ставимося до емоційного стану родини та, як соціально відповідальний бізнес, готові до подальшої офіційної комунікації з метою підтримки сім’ї загиблого", – зазначають у "Медіком".

В клініці повідомили, що 26 пацієнтів, які перебували на лікуванні під час обстрілу, під контролем медичних працівників клініки "Медіком" були оперативно переведені до інших медичних закладів Києва.

Усі ці пацієнти завершили курс лікування, розпочатий до 5 січня.

Найбільша кількість пацієнтів з "Медікому" була розміщена у Київській міській клінічній лікарні №8.

У "Медікомі" зазначили, що клініка впровадила комплекс заходів безпеки для пацієнтів і персоналу, зокрема, затвердили маршрути та плани евакуації, в також інструкції щодо дій під час повітряної тривоги для персоналу та пацієнтів.
Зокрема, безпосередньо у стаціонарі Клініки МЕДІКОМ за адресою Оболонська набережна 9 облаштоване укриття першого рівня захисту.

Водночас, в клініці зазначають, що , згідно законодавству, медичний персонал може прийняти рішення не здійснювати евакуацію пацієнта у випадках, коли сам процес евакуації може нести пряму загрозу життю або здоров’ю пацієнта.

"Клініка МЕДІКОМ постійно реагує на зовнішні виклики та продовжує впроваджувати додаткові заходи безпеки. Після подій 5 січня триває аналіз можливості посилення чинних протоколів з метою максимального захисту життя пацієнтів і персоналу.

Зокрема, разом із юристами опрацьовується питання можливості додаткових механізмів реагування щодо мобільних пацієнтів, які не реагують на сигнал "Повітряна тривога", з урахуванням чинного законодавства та безпеки життя", - підкреслили в клініці.

"Медіком нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення медичні заклади в Україні системно стають об’єктами масованих російських обстрілів. Зокрема, з початку повномасштабної війни було підтверджено пошкодження та руйнування понад 2500 об’єктів медичної інфраструктури по всій країні.

"Медична інфраструктура в Україні перебуває під постійною ворожою загрозою нарівні з іншими цивільними об’єктами та житловими будинками. Попри це персонал Клініки МЕДІКОМ продовжує виконувати свою роботу, надаючи медичну допомогу громадянам в умовах підвищеного ризику для життя"- зазначили в клініці.

"Клініка МЕДІКОМ висловлює щирі співчуття родині загиблого. Ми глибоко співчуваємо горю та розділяємо біль родини щодо цієї втрати", - повідомили в клініці.

Як повідомлялося, дружина загиблого після влучання 5 січня російського дрону в будівлю стаціонару клініки "Медіком" (Київ) пацієнта Наталія Смашна вимагатиме від клініки компенсації, звинувачує клініку в недбалості, що призвела до загибелі її чоловіка.

