Інтерфакс-Україна
Медицина
16:56 06.02.2026

Лікарня на Одещині витримує блекаут завдяки встановленій фондом Energy Act for Ukraine Foundation СЄС

2 хв читати

Центральна районна лікарня Ізмаїльського району (Одеська обл.) витримує блекаути завдяки встановленій фондом Energy Act for Ukraine Foundation у жовтні 2025 року сонячній електростанції (СЕС).

Як повідомив у пресрелізі фонд, уже за місяць після запуску станція допомогла медичному закладу витримати довготривалий блекаут, спричинений масованими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Будівництво гібридної сонячної станції реалізовано за підтримки компанії "Huawei Україна" та координаційного сприяння парламентському комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Проєкт є частиною співпраці фонду з GlobalGiving та LONGi.

СЕС потужністю 30 кВт з системою зберігання енергії ємністю 62,4 кВт*год забезпечує близько чотирьох годин автономної роботи хірургічного відділення та реанімації під час блекаутів, дозволяючи проводити першочергові операції навіть у разі повного знеструмлення.

"Через блекаути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, лікарні, змушені працювати від генераторів. Втім, практика показує, що генератори не лише дорогі в експлуатації, але й не розраховані на тривалу безперервну роботу та потребують зупинок після інтенсивного використання. Додатковою проблемою є і те, що під час знеструмлень не працюють автозаправні станції, а отже придбати пальне для генераторів вкрай складно. В таких умовах важливим джерелом живлення для лікарні Саф’янівської громади стала сонячна електростанція (СЕС)", – зазначає Energy Act for Ukraine.

За словами генерального директора лікарні Олега Садковського, "у воєнний час лікарня не може покладатися лише на одне джерело енергоживлення. Генератори виходять з ладу, виникають проблеми з пальним".

"Наш досвід показав: навіть узимку сонячна електростанція – це рішення, яке реально працює", – наголосив Садковський.

Благодійний фонд Energy Act for Ukraine Foundation надає рішення з відновлюваної сонячної енергії для лікарень, водоканалів та шкіл, що постраждали внаслідок російської агресії в Україні, у межах кампаній "100 сонячних шкіл", "50 сонячних лікарень" та "Сонячні водоканали". Фонд встановлює гібридні сонячні електростанції з системами зберігання енергії для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, щоб забезпечити доступ до освіти, можливість надавати медичні послуги навіть під час відключень електроенергії, а також сприяти позитивним змінам на шляху до сталого майбутнього.

Теги: #лікарня #сес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 05.02.2026
В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

12:11 04.02.2026
На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

13:50 03.02.2026
Не вважаю себе винним і не переховуюсь від слідства – Шурма з Німеччини про справу з СЕС на ТОТ

Не вважаю себе винним і не переховуюсь від слідства – Шурма з Німеччини про справу з СЕС на ТОТ

06:07 09.12.2025
Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

17:23 06.12.2025
Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

16:02 05.12.2025
Угоду між Італією та Україною щодо відбудови Одеської дитячої лікарні підписано в Києві – посольство

Угоду між Італією та Україною щодо відбудови Одеської дитячої лікарні підписано в Києві – посольство

13:15 27.11.2025
ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

14:54 07.11.2025
"Агрейн" ввів у дію сонячну електростанцію на Черкащині

"Агрейн" ввів у дію сонячну електростанцію на Черкащині

09:24 07.11.2025
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

10:38 06.11.2025
"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Клініка "Медіком" не отримувала від родини загиблого внаслідок ракетної атаки пацієнта звернень про компенсації або допомогу – позиція клініки

МОЗ та Superhumans підписали меморандум про співпрацю у сфері щелепно-лицевої хірургії

Попит на антидепресанти в Україні за 2023-2025рр зріс на 72% - Liki24

МОЗ опрацює можливості поетапного розширення держзабезпечення сенсорами моніторингу глюкози з 2027р - Свириденко

АМКУ продовжує вивчати причини минулорічного зменшення обсягів реалізації трьох фармвиробників в аптечній мережі

На обліку з онкозахворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

Перепідтвердження висновків GMP країн зі строгими системами контролю на тлі знищених складів фармдистрибьюторів створює ризики дефіциту ліків – ЄБА

Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА