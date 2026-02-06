Лікарня на Одещині витримує блекаут завдяки встановленій фондом Energy Act for Ukraine Foundation СЄС

Центральна районна лікарня Ізмаїльського району (Одеська обл.) витримує блекаути завдяки встановленій фондом Energy Act for Ukraine Foundation у жовтні 2025 року сонячній електростанції (СЕС).

Як повідомив у пресрелізі фонд, уже за місяць після запуску станція допомогла медичному закладу витримати довготривалий блекаут, спричинений масованими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Будівництво гібридної сонячної станції реалізовано за підтримки компанії "Huawei Україна" та координаційного сприяння парламентському комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Проєкт є частиною співпраці фонду з GlobalGiving та LONGi.

СЕС потужністю 30 кВт з системою зберігання енергії ємністю 62,4 кВт*год забезпечує близько чотирьох годин автономної роботи хірургічного відділення та реанімації під час блекаутів, дозволяючи проводити першочергові операції навіть у разі повного знеструмлення.

"Через блекаути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, лікарні, змушені працювати від генераторів. Втім, практика показує, що генератори не лише дорогі в експлуатації, але й не розраховані на тривалу безперервну роботу та потребують зупинок після інтенсивного використання. Додатковою проблемою є і те, що під час знеструмлень не працюють автозаправні станції, а отже придбати пальне для генераторів вкрай складно. В таких умовах важливим джерелом живлення для лікарні Саф’янівської громади стала сонячна електростанція (СЕС)", – зазначає Energy Act for Ukraine.

За словами генерального директора лікарні Олега Садковського, "у воєнний час лікарня не може покладатися лише на одне джерело енергоживлення. Генератори виходять з ладу, виникають проблеми з пальним".

"Наш досвід показав: навіть узимку сонячна електростанція – це рішення, яке реально працює", – наголосив Садковський.

Благодійний фонд Energy Act for Ukraine Foundation надає рішення з відновлюваної сонячної енергії для лікарень, водоканалів та шкіл, що постраждали внаслідок російської агресії в Україні, у межах кампаній "100 сонячних шкіл", "50 сонячних лікарень" та "Сонячні водоканали". Фонд встановлює гібридні сонячні електростанції з системами зберігання енергії для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, щоб забезпечити доступ до освіти, можливість надавати медичні послуги навіть під час відключень електроенергії, а також сприяти позитивним змінам на шляху до сталого майбутнього.