МОЗ та Superhumans підписали меморандум про співпрацю у сфері щелепно-лицевої хірургії

Міністерство охорони здоров’я України та Всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans підписали меморандум про співпрацю у сфері щелепно-лицевої хірургії в межах спільного проєкту з Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel.

Як повідомляє МОЗ, співпраця передбачає розвиток національної мережі експертизи у сфері щелепно-лицевої хірургії, поєднання лікування найскладніших клінічних випадків та підготовку фахівців.

Крім того, меморандум передбачає довготривалий супровід і реабілітацію пацієнтів.

У межах проєкту за фінансової підтримки Бельгії центр Superhumans стане одним із центрів експертизи з щелепно-лицевої хірургії в Україні.

Зокрема, планується створити центри експертизи у Львові та Києві, запуск навчально-симуляційних хабів для підготовки лікарів, формування чітких маршрутів пацієнтів і системи кейс-менеджменту.

Крім того, передбачається впровадження сталого державного фінансування складних реконструктивних втручань.

Проєкт реалізовуватиметься до 2028 року. Його партнерами стануть МОЗ України, Enabel, Львівський національний медуніверситет імені Данила Галицького, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київська обласна клінічна лікарня та громадською організацією "Лікарі для героїв".