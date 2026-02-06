Інтерфакс-Україна
Попит на антидепресанти в Україні за 2023-2025рр зріс на 72% - Liki24

Попит на антидепресанти в Україні впродовж 2023-2025 років зріс на 72%, повідомляє в пресрелізі сервіс Liki24.

За даними сервісу, за підсумками 2024 року попит на антидепресанти збільшився на 46% порівняно з 2023 роком, "у 2025 році ця динаміка збереглася".

Водночас на тлі зростання попиту на антидепресанти у 2025 році попит на ноотропні препарати впав на 30% порівняно з 2024 роком, на заспокійливі – на 29%, на снодійні – на 31%.

"Це обнадійливий сигнал. Ми бачимо, що люди частіше обирають системне лікування, а не разові рішення. Це може вказувати на перехід від ситуативної реакції до більш регулярної турботи про свій стан", - – вважає засновник Liki24 Антон Авринський.

За даними сервісу, середній чек онлайн-замовлення ліків у 2025 році зріс до 1700 грн з 1200-1400 грн у 2024 році.

В 2025 році структура аптечного кошика залишалася загалом стабільною. До топ-категорій входили знеболюючі препарати, ліки від підвищеного тиску, засоби від болю в суглобах і м’язах та сезонні препарати.

При цьому в Києві та Львові до топ-5 входили антидепресанти, в Одесі та Дніпрі – антибіотики, в Харкові – ноотропні препарати.

За інформацією Liki24, в Києві попит на ліки в січні 2026 року змінився порівняно з січнем 2025-го. Зокрема, замовлення препаратів від тиску зросли на 13%, від нежитю – на 21%, від грипу – на 26%, від кашлю – на 48%, антидепресантів – на 34%. Водночас знизився попит на ноотропи (на 27%) та на вітамінно-мінеральні комплекси (на 9%).

"Зміни припали на період масових блекаутів і перебоїв з опаленням у місті", - констатують в Liki24.

Крім того, за інформацією сервісу, в 2025 році вдвічі зріс попит на доставку з українських аптек у Європу. Найбільше замовлень надходило з Польщі, Німеччини та Чехії.

