МОЗ опрацює можливості поетапного розширення держзабезпечення сенсорами моніторингу глюкози з 2027р - Свириденко

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що Міністерство охорони здоровʼя опрацює питання можливості поетапного розширення державного забезпечення сенсорними системами моніторингу глюкози для пріоритетних категорій пацієнтів (зокрема дітей) з 2027 ріку.

"МОЗ підтримує підхід, за яким застосування сенсорних систем моніторингу глюкози може підвищувати безпеку пацієнтів у повсякденному житті, оскільки забезпечує більш детальну інформацію про рівень глюкози та його коливання протягом доби. Водночас вибір методу контролю має здійснюватися з урахуванням клінічної потреби, індивідуальних особливостей пацієнта та доступності відповідних технологій", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Вона наголосила, що запровадження державного забезпечення сенсорами моніторингу глюкози потребує комплексного опрацювання, зокрема йдеться про визначення моделі фінансування (реімбурсація та/або централізована закупівля) та пріоритезацію пацієнтських груп.

Також, за її словами, окремої уваги потребує встановлення технічних та якісних вимог до виробів (у тому числі щодо точності, тривалості носіння, функцій сповіщення, сумісності та вимог до витратних матеріалів), оцінки бюджетного впливу та організації маршруту пацієнта (призначення, отримання, навчання користуванню, моніторинг результатів), а також нормативно-правового регулювання.

Премʼр зазначила, що окремим суттєвим фактором є вартість сенсорів і, відповідно, очікуваний вплив на державний бюджет.

Зокрема, за інформацією Міністерства охорони здоровʼя, орієнтовно потреба в сенсорах для одного пацієнта становить близько 50—100 тис. грн на рік залежно від типу системи та виробника.

"У середньому ці витрати є суттєво вищими порівняно з витратами на самоконтроль глюкози за допомогою тест-смужок. Водночас кількість пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу за наявними даними оцінюється приблизно у 190 тис. осіб, що потребує зваженого поетапного підходу до впровадження державного фінансування сенсорних систем", - написала Свириденко.

Також вона проінформувала, що Національна служба здоров’я України (НСЗУ) в межах існуючих механізмів забезпечує реімбурсацію інсулінів та їх аналогів для ін’єкцій (швидкої, середньої та тривалої дії, а також окремих комбінацій), і таким чином, у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення вже реалізовано базові інструменти медикаментозного лікування та самоконтролю цукрового діабету.

"З урахуванням викладеного МОЗ опрацює питання можливості поетапного розширення державного забезпечення сенсорними системами моніторингу глюкози для пріоритетних категорій пацієнтів (зокрема дітей), у тому числі шляхом підготовки відповідних пропозицій та розрахунків до бюджетного запиту на 2027 рік", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 24 січня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом забезпечити хворих на цукровий діабет 1-го типу сенсорами безперервного моніторингу рівня глюкози в крові за державний кошт набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, автор петиції закликав Міністерство охорони здоров’я і уряд внести сенсори моніторингу глюкози до переліку засобів, що отримують державне фінансування або відшкодування, нарівні з інсулінами.