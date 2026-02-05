Інтерфакс-Україна
Медицина
20:07 05.02.2026

В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

Фото: https://kyivcity.gov.ua/

В Києві в дитячий лікарні після капітального ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології, де вже лікують перших пацієнтів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Після капітального ремонту в одній з міських дитячих лікарень відкрили два відділення - нейрохірургії та травматології, де вже лікують перших пацієнтів від тяжких хвороб - дітей як зі столиці, так і з інших регіонів. Війна змінила реальність - і сьогодні медики рятують дітей з новими страшними діагнозами: мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями та складними ушкодженнями", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ремонт у відділеннях зроблений для того, щоб діти отримували оперативне та повноцінне лікування в одному місці – від операції до реабілітації.

"Відкриття цих оновлених відділень - зусилля міста задля оперативного й ефективного порятунку дітей з політравмою в одному місці. Від операції до реабілітації - в межах одного закладу. Тут 24/7 надають як екстрену, так і планову допомогу дітям - від народження до повноліття (18 років). Відділення травматології розраховане на 25 ліжок. Нейрохірургії - на 15", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що в лікарні замінили всі інженерні мережі, встановили новітні системи вентиляції та кондиціонування, зробили безбар’єрне середовище для пацієнтів та багато іншого.

"Відремонтували понад 1 400 м2  площі. На це з міського бюджету виділили 86 млн грн. Замінили всі інженерні мережі. Встановили новітні системи вентиляції та кондиціонування. Обладнали новітньою апаратурою надсучасну перев'язувальну. Тепер болісні процедури будуть робити під анестезією, щоб дитина не відчувала болю. Встановили систему лікувальних газів, що критично важливо для реанімаційних дій, а також систему відеонагляду та контролю доступу. Всі палати обладнані системою виклику медперсоналу та новими медичними меблями. Вони передбачені для спільного перебування дітей з батьками, рідними чи опікунами. Усі приміщення безбар’єрні", - повідомив Віталій Кличко.

 

Теги: #київ #травматологія #лікарня #кличко #нейрохірургія

