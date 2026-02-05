Інтерфакс-Україна
Медицина
16:24 05.02.2026

АМКУ продовжує вивчати причини минулорічного зменшення обсягів реалізації трьох фармвиробників в аптечній мережі

2 хв читати
АМКУ продовжує вивчати причини минулорічного зменшення обсягів реалізації трьох фармвиробників в аптечній мережі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжує вивчати причини зменшення реалізації обсягів трьох фармацевтичних виробників в точках реалізації п’яти найбільших аптечних мереж, яка була зафіксована в 2025 році.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АМКУ, комітет розпочав розгляд відповідної справи 2 жовтня 2025 року за ознаками вчинення аптечними групами (мережами) "АПТЕКА МАГНОЛІЯ", "СІРІУС-95", "Подорожник", "Фармастор", "9-1-1" порушення економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох національних виробників.

"Комітетом в межах повноважень здійснюються процесуальні заходи, спрямовані на забезпечення повного, об’єктивного та всебічного розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Висновки комітету щодо наявності або відсутності порушення в діях відповідачів будуть викладені у рішенні, за результатами розгляду справи. Наразі розгляд справи триває, комsтет проводить збір та аналіз доказів", - повідомили в АМКУ.

Як повідомлялося, АМКУ розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж за ознаками порушення антиконкурентного законодавства. За інформацією АМКУ, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", аптека "Доброго дня", аптека "9-1-1", аптека "Подорожник", аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки. При цьому АМКУ зазначив, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж. При цьому за оцінккою комітету, попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення.

Раніше, наприкінці вересня 2025 року фармацевтична компанія "Дарниця" звернулася до АМКУ із заявою щодо можливих антиконкурентних дій з боку п’яти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів.

Теги: #амку #аптеки #фармпроизводители

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 02.02.2026
Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи

Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи

18:15 29.01.2026
АМКУ дозволив "Київстару" купити власника сервісу Tabletki.ua

АМКУ дозволив "Київстару" купити власника сервісу Tabletki.ua

13:07 16.01.2026
У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

23:44 10.01.2026
Аптека 9-1-1 припинила продаж дитячих сумішей NAN та Nestogen одразу після повідомлення "Нестле Україна"

Аптека 9-1-1 припинила продаж дитячих сумішей NAN та Nestogen одразу після повідомлення "Нестле Україна"

13:28 08.01.2026
Заборона маркетингу впродовж 2025 року не призвела до зниження роздрібних цін на ліки – думка

Заборона маркетингу впродовж 2025 року не призвела до зниження роздрібних цін на ліки – думка

12:41 30.12.2025
Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

14:57 15.12.2025
АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

16:31 12.12.2025
АМКУ надав дозвіл "Інтерпайпу" на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

АМКУ надав дозвіл "Інтерпайпу" на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

13:31 11.12.2025
"Інтерпайп" уклав угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

"Інтерпайп" уклав угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

21:08 10.10.2025
Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

В столичній дитячій лікарні після ремонту відкрили сучасні відділення нейрохірургії та травматології

На обліку з онкозахворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

Перепідтвердження висновків GMP країн зі строгими системами контролю на тлі знищених складів фармдистрибьюторів створює ризики дефіциту ліків – ЄБА

МОЗ оприлюднив проєкт постанови про створення єдиного держоргану в фармсфері УФА

В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Клініка Odrex пройшла перевірку МОЗу - власник

Склад МЗУ функціонує в робочому режимі, під час відключень світла використовують генератори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА