АМКУ продовжує вивчати причини минулорічного зменшення обсягів реалізації трьох фармвиробників в аптечній мережі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжує вивчати причини зменшення реалізації обсягів трьох фармацевтичних виробників в точках реалізації п’яти найбільших аптечних мереж, яка була зафіксована в 2025 році.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АМКУ, комітет розпочав розгляд відповідної справи 2 жовтня 2025 року за ознаками вчинення аптечними групами (мережами) "АПТЕКА МАГНОЛІЯ", "СІРІУС-95", "Подорожник", "Фармастор", "9-1-1" порушення економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох національних виробників.

"Комітетом в межах повноважень здійснюються процесуальні заходи, спрямовані на забезпечення повного, об’єктивного та всебічного розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Висновки комітету щодо наявності або відсутності порушення в діях відповідачів будуть викладені у рішенні, за результатами розгляду справи. Наразі розгляд справи триває, комsтет проводить збір та аналіз доказів", - повідомили в АМКУ.

Як повідомлялося, АМКУ розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж за ознаками порушення антиконкурентного законодавства. За інформацією АМКУ, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", аптека "Доброго дня", аптека "9-1-1", аптека "Подорожник", аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки. При цьому АМКУ зазначив, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж. При цьому за оцінккою комітету, попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення.

Раніше, наприкінці вересня 2025 року фармацевтична компанія "Дарниця" звернулася до АМКУ із заявою щодо можливих антиконкурентних дій з боку п’яти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів.