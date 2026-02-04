Інтерфакс-Україна
Медицина
15:13 04.02.2026

На обліку з онкозахворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців

2 хв читати

На обліку в медичних закладах України з онкологічними захворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців, повідомляє у Всесвітній день боротьби з раком держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) з посиланням на дані Національного канцерреєстру.

Як підкреслюється, ліки для онкопацієнтів залишаються пріоритетним напрямом державних закупівель і становлять понад 20% річного бюджету МЗУ на закупівлю медичних товарів. Зокрема, за 2020-2025 рр. придбано 243 позиції ліків та медвиробів для дорослих та дітей з онкологічними хворобами на суму 11,6 млрд грн.

МЗУ нагадує про укладення восьми договорів за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) для закупівель дороговартісних інноваційних ліків, зокрема для таргетної та імунотерапії.

Так, в 2025 році МЗУ було придбано інноваційні препарати для лікування важких форм раку шкіри, крові, лімфатичної системи, молочної залози та легень: пембролізумаб, атезолізумаб, брентуксимаб ведотин, палбоцикліб, інотузумаб озогаміцин та гемтузумаб озогаміцин.

Крім того, в 2025 році МЗУ вперше придбали вакцину проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може викликати рак вульви, піхви, анального каналу тощо. З 1 січня 2026 року в Україні стартувала безоплатна вакцинація цим препаратом для дівчат віком 12-13 років.

МЗУ нагадує, що в 2025 році вперше було придбано два комплекти обладнання для створення центрів ядерної медицини на понад 445 млн грн. Поставку цього обладнання заплановано на 2027 рік, а самі центри будуватимуться у Києві та Львові на базі Національного інституту раку (НІР) та Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького у співпраці з Львівським онкоцентром.

МЗК нагадує, що в 2023-2024 рр. було придбано 21 лінійний прискорювач, призначений для високоточної променевої терапії, вартість яких становила 888,4 млн грн. Їх уже поставлено до лікарень.

Крім того, впродовж шести років МЗУ закупило 53 апарати МРТ з напруженістю магнітного поля 1,5 та 3 Тесла, а також 187 КТ. Загальна вартість діагностичного обладнання - 4,7 млрд грн.

"За даними Національного канцер-реєстру, щороку в Україні від онкологічних захворювань помирає близько 40 тис. людей, і це нагадує нам про критичну важливість профілактики і ранньої діагностики хвороб.  Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити наших громадян якісним та безоплатним лікуванням, і з року в рік обсяги закупівель лише зростають ", – зазначив генеральний директор МЗУ Олег Кльоц.

Теги: #захворювання #мзу #онкологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 23.01.2026
Склад МЗУ функціонує в робочому режимі, під час відключень світла використовують генератори

Склад МЗУ функціонує в робочому режимі, під час відключень світла використовують генератори

14:52 06.01.2026
ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

08:48 18.11.2025
МЗУ розробляє порядок відхилення пропозицій від системних порушників контрактів

МЗУ розробляє порядок відхилення пропозицій від системних порушників контрактів

15:20 31.10.2025
Заступник гендиректора МЗУ Заболотній: Всі факти, де постачальник не виконує свої зобов'язання за договором, переходять у юридичну площину

Заступник гендиректора МЗУ Заболотній: Всі факти, де постачальник не виконує свої зобов'язання за договором, переходять у юридичну площину

18:37 27.05.2025
В епідсезоні 2024/2025 в Україні грипом та ГРВІ перехворіло понад 4,5 млн людей

В епідсезоні 2024/2025 в Україні грипом та ГРВІ перехворіло понад 4,5 млн людей

10:14 25.11.2024
В Україні зростає кількість інфекцій, які потребують лікування антибіотиками, включно з бойовими пораненнями, - ВООЗ

В Україні зростає кількість інфекцій, які потребують лікування антибіотиками, включно з бойовими пораненнями, - ВООЗ

12:22 14.08.2024
У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19, за тиждень майже 1,3 тис. хворих

У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19, за тиждень майже 1,3 тис. хворих

15:48 24.01.2024
Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

11:49 28.11.2023
Новітні рішення допоможуть ефективно лікувати онкологію

Новітні рішення допоможуть ефективно лікувати онкологію

17:54 22.11.2023
Українці не усвідомлюють необхідності своєчасної діагностики раку простати - експерти

Українці не усвідомлюють необхідності своєчасної діагностики раку простати - експерти

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Фармкомпанія "Дарниця" призначила екс-директорку з корпоративних комунікацій "ОККО" Полякову директоркою з управління репутацією

Перепідтвердження висновків GMP країн зі строгими системами контролю на тлі знищених складів фармдистрибьюторів створює ризики дефіциту ліків – ЄБА

Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи

МОЗ оприлюднив проєкт постанови про створення єдиного держоргану в фармсфері УФА

В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

Запрошення на скринінг здоровʼя 40+ у "Дії" почнуть надходити 31 січня - Свириденко

Клініка Odrex пройшла перевірку МОЗу - власник

НСЗУ планує чітко визначити, які послуги можуть надаватися дистанційно або за допомогою телекомунікацій – голова НСЗУ

Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА