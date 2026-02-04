На обліку з онкозахворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців

На обліку в медичних закладах України з онкологічними захворюваннями перебуває понад 1,1 млн українців, повідомляє у Всесвітній день боротьби з раком держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) з посиланням на дані Національного канцерреєстру.

Як підкреслюється, ліки для онкопацієнтів залишаються пріоритетним напрямом державних закупівель і становлять понад 20% річного бюджету МЗУ на закупівлю медичних товарів. Зокрема, за 2020-2025 рр. придбано 243 позиції ліків та медвиробів для дорослих та дітей з онкологічними хворобами на суму 11,6 млрд грн.

МЗУ нагадує про укладення восьми договорів за механізмом договорів керованого доступу (ДКД) для закупівель дороговартісних інноваційних ліків, зокрема для таргетної та імунотерапії.

Так, в 2025 році МЗУ було придбано інноваційні препарати для лікування важких форм раку шкіри, крові, лімфатичної системи, молочної залози та легень: пембролізумаб, атезолізумаб, брентуксимаб ведотин, палбоцикліб, інотузумаб озогаміцин та гемтузумаб озогаміцин.

Крім того, в 2025 році МЗУ вперше придбали вакцину проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може викликати рак вульви, піхви, анального каналу тощо. З 1 січня 2026 року в Україні стартувала безоплатна вакцинація цим препаратом для дівчат віком 12-13 років.

МЗУ нагадує, що в 2025 році вперше було придбано два комплекти обладнання для створення центрів ядерної медицини на понад 445 млн грн. Поставку цього обладнання заплановано на 2027 рік, а самі центри будуватимуться у Києві та Львові на базі Національного інституту раку (НІР) та Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького у співпраці з Львівським онкоцентром.

МЗК нагадує, що в 2023-2024 рр. було придбано 21 лінійний прискорювач, призначений для високоточної променевої терапії, вартість яких становила 888,4 млн грн. Їх уже поставлено до лікарень.

Крім того, впродовж шести років МЗУ закупило 53 апарати МРТ з напруженістю магнітного поля 1,5 та 3 Тесла, а також 187 КТ. Загальна вартість діагностичного обладнання - 4,7 млрд грн.

"За даними Національного канцер-реєстру, щороку в Україні від онкологічних захворювань помирає близько 40 тис. людей, і це нагадує нам про критичну важливість профілактики і ранньої діагностики хвороб. Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити наших громадян якісним та безоплатним лікуванням, і з року в рік обсяги закупівель лише зростають ", – зазначив генеральний директор МЗУ Олег Кльоц.