Лікарі MSF разом із українськими медиками рятували поранених після атаки на автобус ДТЕК на Дніпропетровщині

Фото: MSF

Лікарі міжнародної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) разом з українськими лікарями рятували поранених після атаки на автобус енергохолдингу "ДТЕК" на Дніпропетровщині.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в MSF, після отримання повідомлення про атаку на автобус команди "Лікарів без кордонів" негайно відбули для підтримки лікарні на Дніпропетровщині, котра приймала поранених.

До лікарні було доставлено 16 тяжкопоранених пацієнтів з вибуховими травмами. Багато з них – з ампутаціями рук і ніг, переломами та критичними травмами голови, грудної клітки та живота.

"Наша команда працювала разом з державними лікарями. Всі операційні було задіяно. Ми працювали до 10-ї години вечора, всіх пацієнтів було стабілізовано, вони залишилися живими", – розповідає анестезіологиня MSF Марія Хвальбота.

Як розповіли в MSF, одного тяжкопораненого пацієнта швидка "Лікарів без кордонів" евакуювала до Дніпра, надаючи йому протягом транспортування життєво важливу медичну допомогу: він перебував на штучній вентиляції легень.

"Лікарі на Дніпропетровщині стикаються з постійним напливом пацієнтів з пораненнями внаслідок бойових дій і разом з тим – з нестачею персоналу. MSF підтримують лікарні поблизу лінії фронту, щоб допомогти врятувати життя, коли важлива кожна хвилина", - розказали в організації.

Як повідомлялося, внаслідок атаки із застосуванням безпілотників у м. Тернівка (Дніпропетровська обл.) в неділю після обіду загинуло та було поранено працівників вугільної шахти, які поверталися додому після робочої зміни. За повідомленнями місцевої влади, загинуло 12 цивільних осіб, ще 16 отримали поранення.

Працівники шахти їхали автобусом по регулярному маршруті з Павлоградської шахти через Тернівку, приблизно за 65 км від лінії фронту, коли протягом кількох хвилин декілька російських безпілотників атакували дорогу поблизу транспортного засобу. Вибухами вибило вікна автобуса та посікло його уламками, вбито й поранено пасажирів.

Повідомляється, що серед жертв були також інші цивільні особи, які їхали поруч на автомобілях, а також люди, які кинулися надавати допомогу постраждалим після першого вибуху.

Факт атаки агресора на автобус підтвердила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) після відвідування місця події та опитування свідків.