Кличко розповів про сучасний центр Human Titans в Києві, де отримують протези поранені захисники та цивільні

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5521

В рамках проєкту Human Titans в Києві створили сучасний центр протезування, який надає допомогу українським військовим та цивільним після ампутацій. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко після відвідування центру разом із мером Брюсселя.

"Сьогодні разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали протезний центр "Human Titans", який наприкінці літа відкрили на базі однієї з міських лікарень. Заклад надає допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. Він обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів. Центр Київ створив за підтримки мера Берліна Кая Веґнера та благодійної організації Life Bridge Ukraine й за участі компанії ONUR GROUP Ukraine. Наразі процес протезування та реабілітації в закладі проходять 13 ветеранів з різних регіонів України. Троє з них – вже на фінальній стадії", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що раніше поранені українські військові отримували протезування в Німеччині, а тепер захисники можуть зробити це в Києві.

"Нагадаю, у центрах протезування в Берліні пройшли навчання 6 техніків-протезистів з Києва. Також в рамках проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу. Тепер поранені захисники отримують протезування в центрі, який працює в Києві", - зазначив Віталій Кличко.

Крім того, він наголосив, що європейські партнери продовжують допомагати громаді Києва в сфері охорони здоров’я. Зокрема, столиця України отримала від Брюсселю 9 карет "швидкої допомоги". Також Брюссель допомагає в оснащенні медзакладів, стажуванні медиків, передає гуманітарну допомогу, обладнання та спецавто.

"Втілення таких проектів показує силу партнерства європейських міст. Партнерства, яке допомагає рятувати здоров’я і життя українців", - наголосив Віталій Кличко.