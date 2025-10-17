Інтерфакс-Україна
Медицина
15:39 17.10.2025

Кличко розповів про сучасний центр Human Titans в Києві, де отримують протези поранені захисники та цивільні

2 хв читати
Кличко розповів про сучасний центр Human Titans в Києві, де отримують протези поранені захисники та цивільні
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5521

В рамках проєкту Human Titans в Києві створили сучасний центр протезування, який надає допомогу українським військовим та цивільним після ампутацій. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко після відвідування центру разом із мером Брюсселя.

"Сьогодні разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали протезний центр "Human Titans", який наприкінці літа відкрили на базі однієї з міських лікарень.  Заклад надає допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. Він обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів.  Центр Київ створив за підтримки мера Берліна Кая Веґнера та благодійної організації Life Bridge Ukraine й за участі компанії ONUR GROUP Ukraine. Наразі процес протезування та реабілітації в закладі проходять 13 ветеранів з різних регіонів України. Троє з них – вже на фінальній стадії", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що раніше поранені українські військові отримували протезування в Німеччині, а тепер захисники можуть зробити це в Києві.

"Нагадаю, у центрах протезування в Берліні пройшли навчання 6 техніків-протезистів з Києва. Також в рамках проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу. Тепер поранені захисники отримують протезування в центрі, який працює в Києві", - зазначив Віталій Кличко.

Крім того, він наголосив, що європейські партнери продовжують допомагати громаді Києва в сфері охорони здоров’я. Зокрема, столиця України отримала від Брюсселю 9 карет "швидкої допомоги".  Також Брюссель допомагає в оснащенні медзакладів, стажуванні медиків, передає гуманітарну допомогу, обладнання та спецавто.

"Втілення таких проектів показує силу партнерства європейських міст. Партнерства, яке допомагає рятувати здоров’я і життя українців", - наголосив Віталій Кличко.

 

Теги: #human_titans #протезування #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 16.10.2025
Батальйон "Свобода" отримав від громади столиці ще понад 3 тис дронів різного типу та системи РЕБ - Кличко

Батальйон "Свобода" отримав від громади столиці ще понад 3 тис дронів різного типу та системи РЕБ - Кличко

18:46 14.10.2025
Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

10:10 10.10.2025
На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

14:17 29.09.2025
Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

23:09 27.09.2025
Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

10:25 24.09.2025
Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

16:47 26.08.2025
У Києві відкрили протезний центр Human Titans

У Києві відкрили протезний центр Human Titans

15:34 26.08.2025
Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

15:43 31.07.2025
Буде створено міжвідомчу робгрупу з питань реформування системи протезування - Улютін

Буде створено міжвідомчу робгрупу з питань реформування системи протезування - Улютін

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Попит на аналізи за ПМГ значно перевищує законтрактовані НСЗУ обсяги з приватними лабораторіями – думка

Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

В перший рік програми безкоштовного скринінгу здоров’я його пройдуть близько 5 млн українців – МОЗ

МОЗ шукає дієві механізми оплати держпрограми чекапів для українців вікової категорії 40+

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

МОЗ прогнозує зростання у 2025 р. кількості звернень за психологічною підтримкою на 10%

Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА