СБУ разоблачила в Днепре махинации с землей со стороны структур, подконтрольных экс-"регионалу"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре противоправную схему использования земельных участков структурами, подконтрольными одному из бывших народных депутатов от Партии регионов.

Как сообщил пресс-центр СБУ в субботу, оперативники спецслужбы задокументировали, что несколько коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм, но не использовали их по целевому назначению.

По материалам правоохранительных органов в судебном порядке возвращен в собственность Днепровского городского совета земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 га, который находился в противоправном пользовании одной из местных частных структур.

Кроме того, в Хозяйственном суде Днепропетровской области по материалам СБУ и прокуратуры принято решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные в городе, площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн, с другой частной структуры. Эти участки были возвращены в коммунальную собственность города.

В сообщении не указана фамилия экс-нардепа, но отмечается, что, как установлено, фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д / ЛНР", бывший народный депутат Украины от Партии регионов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, речь идет о бывшем народном депутате Олеге Цареве.

Как сообщалось, О.Царев обвиняется в том, что в период апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, участвовал в собраниях пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призывал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению пределов территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с использованием средств массовой информации.

В марте 2016 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении О.Царева. Он находится в розыске.