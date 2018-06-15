Депутаты готовят повторное обращение в КС об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения

Депутаты намерены повторно подать обращение в Конституционный суд Украины (КС) об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, сообщил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Попытка №2. Подача в Конституционный суд. В 2017 году вместе с 55 коллегами подали обращение о признании земельного моратория неконституционным. Тогда Конституционный суд отказался начать рассмотрение, не увидев оснований нарушения. Это официальная причина. А не официальная - отсутствие желания принимать непопулярное решение", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам народного депутата, за этот год много изменилось, в частности наблюдается тенденция в сторону уменьшения сторонников моратория, но все же их пока большинство.

"Второе и главное - решение ЕСПЧ, которым мораторий был признан нарушением прав человека. Это решение является источником права обязательным для выполнения судами. А подписанная Конвенция, которую Украина нарушает, выше национального законодательства. Сейчас Конституционный суд возглавляет С.Шевчук, который до этого был судьей ЕСПЧ. Последние решения КСУ были четко в духе решений ЕСПЧ. Поэтому шансы значительно выросли", - отметил А.Мушак.

Он указал, что для максимальной открытости процесса подготовка второго обращения будет публичной.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла в целом законопроект №7350, который продлевает мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. Президент Украины 30 декабря 2017 года его подписал.

Группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат А.Мушак, в феврале 2017 года обратилась в Конституционный суд по вопросу отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

КС в средине февраля 2018 года принял решение об отказе в открытии конституционного производства по делу об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

Европейский суд по правам человека в конце мая 2018 года принял решение о том, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека.

ЕСПЧ призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.