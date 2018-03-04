Земля

09:55 04.03.2018

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела по земельным махинациям

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Суд избрал меру пресечения фигурантам дела по земельным махинациям

Печерский районный суд г.Киева по ходатайству военных прокуроров избрал меру пресечения фигурантам дела "земельных махинаторов" за взятку за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью более 300 га, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Задержанные получили взятку от председателя правления одной из местных общественных организаций за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью более 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области, принадлежащих или уже умершим, или пропавшим без вести владельцам", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 марта 2018 следственный судья Печерского районного суда г.Киева рассмотрел ходатайство военных прокуроров по делу трех "земельных махинаторов", которых 28 февраля задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины

Отмечается, что трем фигурантам дела избрана мера пресечения: председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области взяли под стражу с одновременным определением залога в сумме 881 тыс. грн, его заместителт взят под стражу с одновременным определением залога в сумме 157 тыс. грн, государственный кадастровый регистратор в Иванковском районе Главного управления Госгеокадастру в Киевской области взят под стражу с одновременным определением залога в сумме 1 млн 233 тыс. грн.

Кроме того, в пресс-службе напоминают, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Киевской области военной прокуратурой "земельных махинаторов" на взятке с более миллиона гривен в чемодане.

 

Теги: #киев #земмахинаторы #украина #суд
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