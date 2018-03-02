Земля

04:52 02.03.2018

В Киевской области военная прокуратура задержала "земельных махинаторов" на взятке более 1 млн гривен

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В Киевской области военная прокуратура задержала "земельных махинаторов" на взятке более 1 млн гривен

Военная прокуратура Киевского гарнизона при участии сотрудников следственного отдела военной прокуратуры Центрального региона Украины в среду, 28 февраля, задержали государственных служащих во время получения неправомерной денежной выгоды на Киевщине, сообщают в пресс-службе районной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Фигуранты требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривен, за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что указанные земельные участки (паи), принадлежат либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых пока неизвестно.

Задержаны в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины - председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор в Иванковском районе Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

"Задержание произошло совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области. В настоящее время завершены обыски, проведенные в Полесской районной государственной администрации и в сельских советах района – Володарском, Рагивском, Шкневском, Зеленополянском. Выполняются также другие первоочередные следственные действия", - подчеркнули в ведомстве.

Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #взятка #киевщина #прокуратура #задержание
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