Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

12 квітня UkraineInvest у партнерстві з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією проведе у Чернівцях дев'ятий у серії форум FIT for Ukraine: Переробка фруктів та овочів. Під час заходу презентують аналітичні матеріали про стан сектору в регіоні, інвестиційні можливості та державні стимули для реалізації інвестиційних проєктів. Захід відбудеться офлайн, втім долучитися до прямої трансляції зможуть усі охочі.

Серед ключових тем:

● залучення інвестицій в переробку фруктів та овочів;

● інвестиційна політика, аналітика та перспективи розвитку регіону;

● створення кластеру виробників плодоовочевої продукції;

● досвід інвесторів, які працюють в Чернівецькій області.

У рамках форуму також буде організовано EXPO-зону, де підприємства матимуть можливість представити свою продукцію та послуги, що водночас стане дієвим інструментом для просування товарів і послуг на зовнішні ринки і майданчиком для встановлення взаємовигідних контактів між потенційними бізнес-партнерами.

Нині в Чернівецькій області працює близько 200 підприємств з іноземним капіталом із 28 країн світу. Буковина посідає 1 місце за обсягом виробництва плодоягідної продукції й за урожайністю в Україні. Задля підтримки малих товаровиробників та галузі в цілому виникла потреба у створенні на території агломерації цехів із заготівлі та переробки плодово-ягідної продукції. Це дасть можливість формувати великі партії продукції, переробляти її та продавати, розширивши ринок збуту, зокрема, і на країни ЄС.

Програма:

https://docs.google.com/document/d/1fnsHWARGP4c05aSdypo7Mux3QoTeznDzzWGGs8vARZA/edit?fbclid=IwAR1alkoHnuHknaLglR-zJPq6rQSek6oPISUx3j2g8Y8Av0pHA814aflzWd4

Реєстрація для онлайн перегляду:

https://forms.gle/ggfKX4DSije5h2ueA