Инвестиции

10:26 18.12.2021

Благодаря работе ВСК Рады по защите прав инвесторов удалось разблокировать около 12,5 млрд грн инвестиций

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Благодаря работе ВСК Рады по защите прав инвесторов удалось разблокировать около 12,5 млрд грн инвестиций

Благодаря созданной в июне в украинском парламенте временной следственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов удалось разблокировать около 12,5 млрд грн инвестиций, заявила глава ВСК Галина Янченко (фракция "Слуга народа").

"Большинство сложных дел инвесторов сдвинулось с места благодаря координации усилий разных ветвей власти и активному сотрудничеству спецкомиссии с Офисом генерального прокурора, министерством внутренних дел и министерством юстиции", - цитирует Янченко пресс-служба комиссии в Фейсбуке.

Уточняется, что работа ВСК проходит в двух направлениях: решении резонансных дел инвесторов и законодательном улучшении инвестиционной привлекательности государства.

"В результате народные депутаты ВСК инициировали 7 законопроектов по защите прав бизнеса. Среди них – пакет антирейдерского законодательства, законопроект о реформе АРМА, пакет законопроектов для развития производства электрокаров в Украине, законопроект об уменьшении штрафов для бизнеса от ГНСС", - сообщают в комиссии.

Как сообщалось, 29 июня 2021 года в Верховной Раде создали временную следственную комиссию по защите прав инвесторов. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

Теги: #янченко #вск #инвесторы #права
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