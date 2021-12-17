Инвестиции

12:33 17.12.2021

Группа компаний "Эпицентр К" открыла IQ-офис стоимостью 350 млн грн в Хмельницкой области

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Группа компаний "Эпицентр К" открыла IQ-офис стоимостью 350 млн грн в Хмельницкой области

Группа компаний "Эпицентр К" открыла IQ-офис площадью 6,3 тыс. кв. м в Городке (Хмельницкой обл.), инвестиции в проект составили 350 млн грн.

"IQ-офис станет "магнитом" для перспективных кадров, которые будут работать на благо города и дадут ему новый толчок в развитии. Мы хотим, чтобы другие инвесторы по нашему примеру также вкладывались в развитие региональных центров", – цитируется в пресс-релизе соосновательница группы компаний "Эпицентр К" Галина Герега.

Реализация проекта заняла 1,5 года, компания провела реновацию верстатостроительного завода. В здании оборудовали собственную котельную, установили систему "умный дом", современные системы кондиционирования, вентиляции, отопления. По данным компании, при реализации проекта использовано 500 тонн металла, 1,5 тыс. куб. м бетона, 35 км электрокабеля.

"Мы сохранили историческое здание, полностью обновив его внутреннее пространство, и превратили его в современный технологичный офис площадью 6,3 тыс. кв. м с просторными open space, местами для отдыха, гейм-комнатами", – отметил сооснователь группы Александр Герега.

В офисе разместили контакт-центр группы "Эпицентр К", IT-Hub, Digital Innovation Hub и центр Business Data Analytics. В центре будут работать 600 сотрудников.

Как сообщили в компании, рядом с офисом в дальнейшем планируется строительство гостиницы.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #хмельницкая_область #эпицентр #iq_офис
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