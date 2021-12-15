"Евробуд" планирует удвоить выпуск пенопласта на заводе в Кропивницком в 2023г

Украинский производитель пенопласта "Евробуд" (Червоноград) планирует запустить вторую производственную линию на заводе в Кропивницком в 2023 году, сообщил совладелец и руководитель группы компаний "Евробуд" Роман Волков.

"В 2021 году мы закончили строительство и запустили завод в Кропивцником. На сегодня это первый полностью с нуля построенный завод по производству пенопласта. Мощность первой линии – 150 тыс. кв. м/мес. В 2023 году будет запущена вторая линия, которая увеличит мощность вдвое", – рассказал он в ходе форума UkraineInvest во вторник.

Первый завод предприятия был запущен в 2005 году в Калуше (Ивано-Франковская обл.). Его мощность – 300 тыс. кв. м/мес. Второй завод в Кропивницком запустился в ноябре 2021 года.

Кроме того, Волков приветствовал запуск государственной программы по термомодернизации зданий.

Группа компаний "Евробуд" основана в 2004 году. Ее предприятия занимаются производством пенопласта, металлочерепицы, профнастила. Пенопласт производится под собственной торговой маркой Eurobud, BauGut – для сети "Эпицентр", и Ceresit.

По данным Opendatabot, владельцами ООО "Евробуд Центр" с уставным капиталом 114 млн грн являются Павел и Роман Волковы (80% и 20% соответственно).

Согласно финансовым результатам за 2020 год, чистый убыток предприятия составил 631,2 тыс. грн.