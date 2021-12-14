Производитель "Роллтона" может инвестировать $100 млн в расширение завода в Киевской области

ООО "Маревен Фуд Европа" (Белая Церковь Киевской обл.) намерено инвестировать $100 млн в расширение своего завода продуктов быстрого питания в Белой Церкви, сообщил гендиректор украинского филиала международной компании Mareven Food Holdings Ltd Май Ван Минь.

"Проектирование уже завершено, строительство начнется после зимы и займет около полутора лет. Производство будет находиться рядом с существующим заводом, для этого купили участок земли около трассы Киев-Одесса. Производственные мощности предприятия возрастут втрое, в том числе начнется выпуск новых хай-тек продуктов", - рассказал он в кулуарах форума UkraineInvest "MAKE in UA" агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его данным, строительство будет проходить в два этапа, в ходе каждого компания инвестировать по $50 млн. Таким образом, общие инвестиции в течение 5 лет могут достичь более $100 млн.

"Мы инвестировали более в Украину более $60 млн. На данный момент наша продукция представлена не только на украинском рынке, но более, чем в 20 странах мира. Перспективные для нас рынки – Польша, Германия и Великобритания. Мы продолжаем инвестировать в ближневосточный регион и Северную Африку", - отметил Май Ван Минь в ходе форума.

Он отметил, что Украина является одним из мест, в которое компания готова инвестировать, а также выразил надежду, что проведение данного форума ускорит процесс привлечения инвестиций от иностранных компаний.

"Маревен Фуд Европа" производит под ТМ "Роллтон" на запущенном в Белой Церкви в 2011 году заводе вермишель, лапшу, супы, картофельное пюре быстрого приготовления, приправы универсальные, макаронные изделия, яичную лапшу и пр.