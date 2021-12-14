Инвестиции

19:42 14.12.2021

Производитель "Роллтона" может инвестировать $100 млн в расширение завода в Киевской области

2 мин читать
Производитель "Роллтона" может инвестировать $100 млн в расширение завода в Киевской области

ООО "Маревен Фуд Европа" (Белая Церковь Киевской обл.) намерено инвестировать $100 млн в расширение своего завода продуктов быстрого питания в Белой Церкви, сообщил гендиректор украинского филиала международной компании Mareven Food Holdings Ltd Май Ван Минь.

"Проектирование уже завершено, строительство начнется после зимы и займет около полутора лет. Производство будет находиться рядом с существующим заводом, для этого купили участок земли около трассы Киев-Одесса. Производственные мощности предприятия возрастут втрое, в том числе начнется выпуск новых хай-тек продуктов", - рассказал он в кулуарах форума UkraineInvest "MAKE in UA" агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его данным, строительство будет проходить в два этапа, в ходе каждого компания инвестировать по $50 млн. Таким образом, общие инвестиции в течение 5 лет могут достичь более $100 млн.

"Мы инвестировали более в Украину более $60 млн. На данный момент наша продукция представлена не только на украинском рынке, но более, чем в 20 странах мира. Перспективные для нас рынки – Польша, Германия и Великобритания. Мы продолжаем инвестировать в ближневосточный регион и Северную Африку", - отметил Май Ван Минь в ходе форума.

Он отметил, что Украина является одним из мест, в которое компания готова инвестировать, а также выразил надежду, что проведение данного форума ускорит процесс привлечения инвестиций от иностранных компаний.

"Маревен Фуд Европа" производит под ТМ "Роллтон" на запущенном в Белой Церкви в 2011 году заводе вермишель, лапшу, супы, картофельное пюре быстрого приготовления, приправы универсальные, макаронные изделия, яичную лапшу и пр.

Теги: #продукты_быстрого_питания #инвестиции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 10.12.2021
Спецподразделение Офиса генпрокурора наработало более 60 кейсов по защите инвестиций

Спецподразделение Офиса генпрокурора наработало более 60 кейсов по защите инвестиций

21:40 08.12.2021
Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты из Украины

Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты из Украины

10:51 08.12.2021
Страховщик AIA прекращает инвестировать в угольную энергетику на фоне давления на отрасль

Страховщик AIA прекращает инвестировать в угольную энергетику на фоне давления на отрасль

17:58 02.12.2021
Общая сумма инвестиций в новые проекты индустриальных парков в Украине составляет 884 млн грн

Общая сумма инвестиций в новые проекты индустриальных парков в Украине составляет 884 млн грн

13:55 02.12.2021
Государство никогда не вернет инвестированные в госбанки деньги – эксперт

Государство никогда не вернет инвестированные в госбанки деньги – эксперт

10:01 02.12.2021
Медсеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие персонала более 10 млн грн

Медсеть "Добробут" за последний год инвестировала в обучение и развитие персонала более 10 млн грн

18:24 01.12.2021
СевГОК "Метинвеста" запустил вторую линию циклично-поточной технологии, сумма общих инвестиций в комплекс - $200 млн

СевГОК "Метинвеста" запустил вторую линию циклично-поточной технологии, сумма общих инвестиций в комплекс - $200 млн

12:04 25.11.2021
Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

13:53 18.11.2021
В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

15:07 17.11.2021
ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

Аукцион по продаже ОГХК лишился международных компаний из-за отказа правительства от допгарантий – советник по приватизации

Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

ЗТМК возвращается в собственность государства: решение апелляции вступило в законную силу - ФГИ

Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин смягчил критерии к компаниям-претендентам на господдержку "инвестнянь"

Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

Аукцион по продаже ОГХК лишился международных компаний из-за отказа правительства от допгарантий – советник по приватизации

Мининфраструктуры подписало меморандум с катарской Al Rayyan Tourism Investment о привлечении инвестиций на модернизацию отеля "Украина"

В условиях пандемии выгоднее инвестировать в склады и торговую недвижимость – мнение

Dragon Capital взяла паузу в инвестициях в новые проекты офисной недвижимости

Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

ЕБРР намерен выделить $50 млн Dragon Capital на развитие индустриальной и логистической недвижимости в Украине

В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует решение суда по ЗТМК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА