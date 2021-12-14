Инвестиции

16:36 14.12.2021

Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

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Минэкономики рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням" почти на $100 млн

Инвесторы на этой неделе подадут первые две заявки на инвестиционные проекты со значительными инвестициями по программе "инвестнянь" на общую сумму $96 млн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе будут поданы первые две заявки на инвестпроекты. Общая сумма инвестиций по этим заявкам - свыше $96 млн. Проекты будут реализованы в сферах агропереработки и производства утепляющих материалов, минваты", – сказал он в ходе форума UkraineInvest "MAKE in UA" в Киеве во вторник.

Премьер добавил, что в целом инвесторы подали 27 предложений на $2 млрд.

Как уточнил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, одна заявка по состоянию на вторник уже подана, вторая будет подана к концу недели.

По словам Шмыгаля, в отношении инвестиций правительство выделило семь приоритетов: инвестиционные проекты по программе "инвестнянь", диджитализация и поддержка IТ, приватизация, государственно-частное партнерство (ГЧП) и концессии, запуск индустриальных парков, программы кредитования бизнеса - более "длинные" и более "дешевые" деньги, а также правильный дизайн рынков, прежде всего энергетического.

Теги: #заявки #инвестпроекты #шмыгаль
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