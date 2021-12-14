Инвестиции

09:42 14.12.2021

Мининфраструктуры подписало меморандум с катарской Al Rayyan Tourism Investment о привлечении инвестиций на модернизацию отеля "Украина"

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Мининфраструктуры подписало меморандум с катарской Al Rayyan Tourism Investment о привлечении инвестиций на модернизацию отеля "Украина"

Министерство инфраструктуры Украины 14 декабря 2021 года подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L., сообщается в Facebook министерства во вторник.

Целью меморандума является привлечение инвестиций, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель «Украина".

Среди направлений сотрудничества Министерства и инвестора:

- реализация общих проектов в области туризма;

- обмен опытом развития гостиничного бизнеса;

- разработки концепции и перспективных планов развития гостиницы.

В планах — проведение строительных работ и переоборудование гостиницы "Украина" на средства частного инвестора.

"На следующий год туристическая отрасль получит рекордные расходы как для развития инфраструктуры, так и для продвижения Украины в мире. Создание льготных условий для предпринимателей в отрасли и привлечение иностранных инвесторов является логичным шагом для повышения эффективности государственных инвестиций", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Еще один меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, предусматривающий открытие Университета гостеприимства в Украине, был подписан Государственным агентством развития туризма с международной образовательной компанией Al Rayyan W.L.L.

Стороны договорились о создании Университета гостеприимства - новое образовательное учреждение должно стать частью "Президентского университета", поскольку речь идет об инновационных подходах и привлечении лучшего мирового опыта.

Базовые принципы будущего образовательного пространства – привлечение современных методик обучения, использование цифровых инструментов и имплементация успешного международного опыта в области гостеприимства.

"На сегодняшний день отрасль требует изменения подходов и адаптации учебных программ и квалификационных стандартов к реалиям настоящего и требованиям рынка. Подписание Меморандума будет способствовать открытию нового и современного Университета гостеприимства в Украине, повышению уровня образования в туристической отрасли, что приведет к увеличению количества квалифицированных работников и даст мощный толчок для развития туризма в целом", — цитируется в сообщении Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Президентский университет", частью которого станет Университет гостеприимства, был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским нынешним летом. Планируемый старт работы учебного заведения - сентябрь 2023 года.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп. Она входит в холдинг Al Faisal, головной офис которого находится в Катаре. Текущий инвестиционный портфель компании включает более 34 известных и знаковых объектов в центре города и курортных местах на Ближнем Востоке и Северной Африке, Европе и Северной Америке.

Теги: #катар #украина #гостиница #мининфраструктуры #нежвижимость
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