Инвестиции

13:09 10.12.2021

Спецподразделение Офиса генпрокурора наработало более 60 кейсов по защите инвестиций

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Спецподразделение Офиса генпрокурора наработало более 60 кейсов по защите инвестиций

Специализированное подразделение Офиса генерального прокурора Украины, созданное в 2020 году и занимающееся противодействием незаконному давлению на бизнес, за время работы успешно отработало более 60 случаев, когда инвестициям в стране требовалась защита, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"За это время наработано более шести десятков успешных кейсов по защите инвестиций. К примеру, благодаря работе этого подразделения американское предприятие приняло решение об инвестировании в наше государство и создании около 10 тыс. рабочих мест. Мы активно работаем с Американской торговой палатой в Украине. Конструктивный диалог и совместная работа способствуют утверждению верховенства права и комфортному бизнес-климату", - сказала генпрокурор Ирина Венедиктова во время встречи с заместителем Торгового представителя США Джейми Уайтом.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом. Главными темами встречи стали защита инвестиций и интеллектуальной собственности.

В Торговом представительстве США заявили о готовности приобщиться к проведению тренингов и повышению квалификации украинских прокуроров в этом направлении.

Теги: #дела #инвестиции #офис_генпрокурора
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