В условиях пандемии выгоднее инвестировать в склады и торговую недвижимость – мнение

В условиях пандемии наиболее перспективными и выгодными для инвестирования являются складская и торговая недвижимость, считает основатель и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Covid поменял калькуляцию. Офисная, на которую до Covid были самые большие надежды и перспективы, сильно потеряла. Поэтому с учетом пандемии сейчас наиболее выгодна, конечно, складская недвижимость и торговые центры", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Фиала отметил, что арендные ставки на рынке складов достаточно стабильные – около $5/кв. м, тогда как в сегменте торговой недвижимости у арендаторов, которые были закрыты во время карантина, плата не взималась.

"Мы провели с ТЦ очень много работы, инвестировали, реконструировали, поменяли микс арендаторов. Поэтому смогли сильно поднять их доходы. Хотя они, конечно, тоже терпели невзгоды эти последние 1,5 года, закрывались во время локдаунов", – рассказал он.

При этом глава инвесткомпании отметил быстрое восстановление торговой недвижимости. "Платежеспособность украинцев не сильно пострадала, доходы все-таки продолжают расти", – пояснил он.

По данным Dragon Capital, в портфеле компании насчитывается 778 тыс. кв. м площадей, из которых 391 тыс. кв. м – складские помещения, 183 тыс. кв. м – торговые, 204 тыс. кв. м – офисные. В структуре доходов этих активов по итогам 2020 года 30% составили склады, 33% – торговые площади, 37 – офисные.

По словам Фиалы, некоторые активы, купленные в 2016-2018 годах, выросли в два-три раза. При этом он не назвал общую оценку real estate активов Dragon Capital. "Больше чем $500 млн", – обозначил он.

Как сообщалось, по состоянию на сентябрь-2021, под управлением Dragon Capital Property Management находится 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов.