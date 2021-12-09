Dragon Capital взяла паузу в инвестициях в новые проекты офисной недвижимости

Инвестиционная компания Dragon Capital реализует проекты офисной недвижимости, запланированные до коронакризиса, и временно не рассматривает инвестиции в новые проекты, сообщил основатель и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Осуществляем те проекты, которые еще до Covid запланировали. Но также смотрим вперед: через 2-3 года, возможно, опять увеличится спрос на офисы (…) Сейчас закончили строительство офисного центра во Львове и другие офисы сейчас не рассматриваем", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Фиала отметил, что офисная недвижимость существенно потеряла в доходности из-за пандемии, хотя ранее считалась наиболее перспективной. В то же время глава Dragon Capital считает, что со временем спрос на офисы восстановится.

"Я все-таки думаю, что люди будут возвращаться к работе из офиса, так как работа из дома не конкурентоспособна. Работодатели будут видеть разницу в производительности труда и возвращать сотрудников в офисы", – пояснил инвестбанкир.

По его мнению, в случае длительного периода работа из дома расслабляет. "В начале, конечно, все напряглись и дома работали, потому что не было куда ходить: кинотеатры, рестораны и торговые центры – все было закрыто, поэтому сидишь дома и работаешь. Сейчас ситуация другая", – констатировал Фиала.

Глава Dragon Capital уточнил, что вакантность офисных центров в портфеле Dragon Capital стабилизировалась на уровне 11%, а общая площадь офисных площадей в нем составляет 204 тыс. кв. м.

"Сейчас есть просадка и некоторая вакантность: у нас она на уровне 11%, а в новых центрах, которые мы построили и сдали недавно, она выше. Поэтому арендные ставки в офисах, конечно, упали за последние полтора года", – резюмировал глава Dragon Capital.

По данным инвесткомпании, в структуре доходов от real estate активов в 2020 году 37% пришлось на офисы, тогда как доля складов – 30%, ритейла – 33%.

Как сообщил Фиала, сумма инвестиций в апгрейды офисных центров, купленных компанией с 2018 года, составила $26 млн (без учета строительства "с нуля").