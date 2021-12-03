Инвестиции

17:55 03.12.2021

В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

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В законопроекте об обеспечении военнослужащих жильем есть коррупционные риски - экспертиза НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу законопроекта "Об обеспечении жильем военнослужащих и членов их семей с привлечением негосударственных средств и передачу земель в аренду, отчуждение имущества", который сейчас рассматривает Верховная Рада и обнаружило в них коррупционные риски, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Проект закона предусматривает конкурсный отбор инвесторов на строительство жилья для военнослужащих на землях обороны, чтобы привлечь инвестиции и обеспечить военнослужащих необходимым жильем. Однако законопроект №5716 не только не поможет прозрачно выбирать инвесторов, но предлагает механизмы, благодаря которым государство может получить многомиллионные убытки", - отмечается в сообщении.

Среди рисков указаны неопределенность статуса, состава и порядка формирования комиссий для проведения конкурсов по отбору инвесторов, из-за чего провести прозрачный конкурс практически невозможно. Также отмечается нерегулируемый порядок расчета доли жилья военнослужащих, которое должно передаваться государству после постройки жилья, что может стать причиной потери большей части квартир, которые должны быть переданы государству.

В НАПК также отмечают несовершенный механизм отбора земельных участков для застройки, который может спровоцировать строительство некачественного жилья в удаленных от мест прохождения военнослужащими военной службы местах.

Кроме того, согласно закону потенциальный инвестор будет иметь право оформлять все необходимые документы на земельный участок, определение его границ, получение нормативно-денежной оценки земельного участка, а чтобы рассчитать долю жилья, которая будет принадлежать военнослужащим, будут использовать нормативно-денежную оценку земельного участка. Это может привести к лоббированию интересов застройщика и потере бюджетных средств, в частности из-за искусственного занижения стоимости земельного участка под строительство, а также из-за занижения доли жилья, передаваемой заказчику, подчеркивают в агентстве.

НАПК предлагает доработать положения законопроекта и предусмотреть применение штрафных санкций к инвесторам, которые не выполнили или плохо выполнили условия договора.

В нем отмечают, что обеспечение жильем военнослужащих - один из наиболее коррумпированных процессов в Украине. Громких случаев, когда государство потеряло бюджетные средства или землю под застройку, более чем достаточно, поэтому система нуждается в кардинальных изменениях. Неэффективное использование средств налогоплательщиков и злоупотребления при обеспечении жильем военнослужащих является одной из стратегических проблем государственной политики в сфере обороны, а борьба с ней определена среди приоритетов в проекте Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг., подчеркивают в НАПК.

 

Теги: #недвижимость #военные #напк
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