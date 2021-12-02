Инвестиции

13:55 02.12.2021

Государство никогда не вернет инвестированные в госбанки деньги – эксперт

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Государство никогда не вернет инвестированные в госбанки деньги – эксперт

Государство никогда не вернёт инвестированные в государственные банки деньги в полном объеме, сообщил управляющий партнер FinPoint Investment Advisers Сергей Будкин.

"Государство никогда не вернет тех денег, которые оно инвестировало банки. Оно не сможет продать с прибылью. (...) Вероятность возвращения пяти-шести капиталов, которые платились за банки, за традиционные банковские франшизы в 2005-2006 годах, равна нулю", – сказал он в ходе "круглого стола" "Государственные банки: чемодан без ручки" в четверг.

По его словам, для приватизации госбанков необходимо изолировать, подписывающих документы о продаже чиновников от риска расследований.

Будкин подчеркнул, что спроса на крупные универсальные банки и в Украине и в мире очень мало.

В то же время, сегодня существует спрос на не очень маленькие банки и их лицензии, в частности на Альпари Банк, Идея Банк и БТА Банк, отметил он.

Теги: #инвестиции #банки
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