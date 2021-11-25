Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

Общий объем инвестиций в развитие в Украине собственного авиастроительства в период с 2021 до 2030 года составит свыше 34 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Третий фактор изменений (в авиаотрасли – ИФ) – развитие собственного авиастроительства. У нас есть стратегический документ "Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы" … Предусматривается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн", - заявил Шмыгаль на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

Он также добавил, что 45 высокотехнологических предприятий по авиастроительству до 1 января 2025 года уже получили налоговые льготы на прибыль, НДС, земельный налог, таможенные льготы на ввоз высокотехнологического оборудования.

План мероприятий в рамках программы будет предусматривать модернизацию производства пассажирских и транспортных самолетов семейства "АН", "Антонов", вертолетов "Ми", беспилотных летательных аппаратов, импортозамещения товаров из РФ.

По словам Шмыгаля, данная отрасль очень наукоемкая, потому требует инвестиций и совместной работы государства и бизнеса.

"В связке с соглашением с ЕС об открытом небе я уверен, что это даст стремительный толчок к развитию внутренних авиаперевозок, авиастроительства, туристической отрасли. И самое главное – это огромное количество рабочих мест для украинцев", - резюмировал премьер-министр.