Инвестиции

12:04 25.11.2021

Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

1 мин читать
Общий объем инвестиций в развитие авиастроительства в Украине до 2030 года составит более 34 млрд грн - Шмыгаль

Общий объем инвестиций в развитие в Украине собственного авиастроительства в период с 2021 до 2030 года составит свыше 34 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Третий фактор изменений (в авиаотрасли – ИФ) – развитие собственного авиастроительства. У нас есть стратегический документ "Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы" … Предусматривается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн", - заявил Шмыгаль на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

Он также добавил, что 45 высокотехнологических предприятий по авиастроительству до 1 января 2025 года уже получили налоговые льготы на прибыль, НДС, земельный налог, таможенные льготы на ввоз высокотехнологического оборудования.

План мероприятий в рамках программы будет предусматривать модернизацию производства пассажирских и транспортных самолетов семейства "АН", "Антонов", вертолетов "Ми", беспилотных летательных аппаратов, импортозамещения товаров из РФ.

По словам Шмыгаля, данная отрасль очень наукоемкая, потому требует инвестиций и совместной работы государства и бизнеса.

"В связке с соглашением с ЕС об открытом небе я уверен, что это даст стремительный толчок к развитию внутренних авиаперевозок, авиастроительства, туристической отрасли. И самое главное – это огромное количество рабочих мест для украинцев", - резюмировал премьер-министр.

Теги: #шмыгаль #инвестиции #авиастроительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 23.11.2021
Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

Шмыгаль: развитие науки является предпосылкой экономического роста государства

01:37 23.11.2021
Шмыгаль: положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ

Шмыгаль: положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ

15:18 22.11.2021
Украина хочет продлить транзитный газовый контракт на 15 лет, готова дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м - премьер

Украина хочет продлить транзитный газовый контракт на 15 лет, готова дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м - премьер

15:14 19.11.2021
Конкурс инновационных проектов "Мост Патона" должен обеспечить талантливым украинцам возможности для реализации внутри государства - Шмыгаль

Конкурс инновационных проектов "Мост Патона" должен обеспечить талантливым украинцам возможности для реализации внутри государства - Шмыгаль

13:53 18.11.2021
В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

15:07 17.11.2021
ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

14:24 16.11.2021
Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

15:31 14.11.2021
Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

17:18 12.11.2021
Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

17:16 12.11.2021
Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сумма инвестиций ЕБРР в Украину в 2021 и 2022гг. составит около EUR 1 млрд в год - Магалецкий

"Нацфонд инвестиций Украины" на следующей неделе планирует разместить первый выпуск акций на 100 млн грн

UkraineInvest получил 27 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях более чем на $2 млрд

ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Airbus видит в Украине потенциал для создания нового авиаперевозчика

Зеленский: мы получили подтверждение экономической целесообразности создания национальной авиаперевозчика

Инвесткомпания SCM решила выйти из страхового бизнеса

Dragon Capital и сайт "Минфин" планируют запустить мобильное приложение для инвесторов в начале 2022 г.

"Дженерал Коммерс" подтверждает планы покупки "Большевика" несмотря на задержку в АМКУ

"Ковальская" инвестировала в производство извести в Львовской области 200 млн грн

Американский стартап для маркетологов Narrative BI привлек $1,2 млн от украинского фонда Adventures Lab и других инвесторов

Сумма инвестиций ЕБРР в Украину в 2021 и 2022гг. составит около EUR 1 млрд в год - Магалецкий

Dragon Capital планирует завершить 1-ю очередь М10 Lviv Industrial Park в III квартале 2022 г.

ДТЭК в 2022г может увеличить инвестиции в газодобычу в 1,9 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА