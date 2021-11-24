Dragon Capital и сайт "Минфин" планируют запустить мобильное приложение для инвесторов в начале 2022 г.

Инвестиционная компания Dragon Capital и сайт "Минфин" из приобретенного Dragon в этом году Treeum Holdings Limited, планируют в первом квартале 2022 года запустить для инвесторов мобильное приложение Multi Invest, сообщило интернет-издание в среду.

Согласно описанию, приложение рассчитано на широкую аудиторию частных инвесторов. Минимальная сумма инвестиций будет стартовать с 1 тыс. грн.

Создатели отмечают, что будут помогать пользователям в вопросе инвестирования в акции иностранных компаний, биржевые фонды (ETF), криптовалюту и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Нам удалось устранить всю офлайн-составляющую - посещение офиса брокера, общение с менеджерами, бумажные договоры… Благодаря понятному интерфейсу и подсказкам начать инвестировать с Multi Invest сможет каждый", - приводятся в сообщении слова сооснователя Minfin.com.ua и Head of Fintech Product компании Treeum Сергея Виндерских.

Он утверждает, что для пользования приложением не нужно быть профессиональным трейдером, разбираться в торговом терминале или долго учиться инвестированию.

В начале сентября Томаш Фиала, основатель и генеральный директор Dragon Capital, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания работает над собственным мобильным приложением для инвестирования. Он также отметил, что Treeum Holdings Limited – собственник изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа" - может стать базой для строительства онлайн-маркет-плейса финансовых услуг и развития финтеховских проектов.

В начале октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме оценил объем сбережений граждан Украины вне банковской системы после 2010 года в $30-35 млрд. "Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков" - отметил глава НБУ.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.