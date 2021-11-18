Инвестиции

13:53 18.11.2021

В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

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В ЕС для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд инвестиций на 7 лет – представитель Еврокомиссии

В ЕС приняли экономический инвестиционный план для трех регионов: Восточного партнерства, Западных Балкан и Южного соседства, - для Украины надеются мобилизовать до EUR7 млрд на инвестиции на 7 лет, сообщила заместитель СЕО Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"С нашей стороны фокус будет больше на инвестировании, у нас есть новый инструмент по поддержанию инвестиций – "de-risk instrument" - это гарантии со стороны Еврокомиссии нашим международным финансовым институциям-партнерам, чтобы уменьшить риски для инвестиций в наших странах-партнерах, среди которых и Украина. Наш президент объявила, что мы надеемся мобилизовать для Украины до EUR7 млрд на инвестиции на семилетний период", - рассказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что много из этого будет направлено на Зеленый переход, большая порция пойдет на цифровой переход, обновление инфраструктуры, много планируется направить на доступ к финансам для малого и среднего бизнеса. По словам Матерновой, это уже в работе, но это план на следующие семь лет.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что Украина имеет намного больший экономический потенциал, чем она была способна до сих пор использовать, и что сейчас есть намного больше возможностей, чем ранее, для привлечения иностранных инвесторов.

"Есть намного больший потенциал, чтобы вести прозрачную приватизацию, которая принесет в страну знания и ноу-хау, новую практику ведения бизнеса и возможности быть звеном европейской цепи производства. И одна из сфер, где нужно, просто необходимо сделать лучше, - это государственное управление, корпоративное управление, правосудие, предсказуемость бизнес-среды. Опять-таки, улучшения были, но я не думаю, что Украина уже там - придется потрудиться, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции", - подытожила она.

Теги: #ес #матернова #украина #инвестиции
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