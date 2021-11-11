Dragon Capital планирует завершить 1-ю очередь М10 Lviv Industrial Park в III квартале 2022 г.

Инвесткомпания Dragon Capital планирует завершить строительство сухого складского комплекса - первой очереди индустриального парка М10 Lviv Industrial Park во Львове в третьем квартале 2022 года, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в настоящее время уже заложен фундамент здания и на 70% смонтирован каркас здания. Общая площадь складского комплекса на участке 2,7 га составит 14,4 тыс. кв. м.

Как сообщалось, общая территория индустриального парка занимает 23,5 га. Согласно текущей концепции на территории индустриального парка предусмотрено развитие шести складских и производственных помещений суммарной площадью 140 тыс. кв. м. Проект расположен на трассе М10, по направлению к границе с Польшей, в 60 км от КПП "Краковец".

По словам инвестиционного директора Dragon Capital Михаила Сакуна, в управлении Dragon Capital Property Management находится более 380 тыс. кв. м промышленной недвижимости. Компания также реализует проект индустриального парка Е40 на участке 49 га под Киевом.

Dragon Capital приобрела проект индустриального парка "Рясне-2" во Львове у компании CTP, одного из крупнейших промышленных девелоперов Европы, в 2020 году.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. Под ее управлением находится 31 объект коммерческой недвижимости общей площадью 778 тыс. кв. м, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.