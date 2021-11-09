ДТЭК в 2022г может увеличить инвестиции в газодобычу в 1,9 раза

ДТЭК рассматривает возможность увеличить инвестиции в добычу природного газа в 2022 году почти в 1,9 раза по сравнению с текущим годом – до $186 млн, сообщил генеральный директор головной компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киев во вторник.

"Мы делаем огромные инвестиции в добычу газа. В этом году мы инвестировали $100 млн в газодобычу. Сейчас обсуждается на следующий год объем инвестиций $186 млн", - сказал он.

Как сообщалось, в 2016-2020 годах объем инвестиций ДТЭК в развитие газодобычи составил $350 млн.

"ДТЭК Нефтегаз" в январе-сентябре 2021 года увеличил добычу природного газа на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,5 млрд куб. м.

По итогам 2020 года "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.