Инвестиции

13:50 29.10.2021

"Нацфонд инвестиций Украины" на следующей неделе планирует разместить первый выпуск акций на 100 млн грн

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"Нацфонд инвестиций Украины" на следующей неделе планирует разместить первый выпуск акций на 100 млн грн

Созданное правительством АО "Национальный фонд инвестиций Украины" разместит первый выпуск акций на общую сумму 100 млн грн.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), выпуск акций номиналом 1 тыс. грн зарегистрирован 28 октября 2021 года.

Размещение ценных бумаг запланировано с 5 по 12 ноября текущего года.

Как сообщалось, 19 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский выдал указ "О Нацфонде инвестиций" с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества, повышения роста конкурентоспособности экономики страны. Предполагалось, что ему будут переданы в управление подконтрольные государству акции предприятий для их трансформации.

В начале апреля Кабмин учредил "Национальный фонд инвестиций Украины" в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Его руководителем назначен советник главы Офиса президента, президент KSE Тимофей Милованов. До сентября уставный капитал не был сформирован, а имущества фактически не существовало.

Кабинет министров 22 сентября решил преобразовать ГП "Национальный фонд инвестиций Украины" в акционерное общество и разместить его акции на 100 млн грн.

"Фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты", - заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: #инвестиции #нацфонд #акции
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