Инвестиции

11:17 18.10.2021

"Нова Пошта" инвестировала 16 млн грн в открытие административного хаба для ОТГ в Луганской области

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"Нова Пошта" инвестировала 16 млн грн в открытие административного хаба для ОТГ в Луганской области

 Группа компаний "Нова Пошта" 15 октября 2021 года открыла административный хаб для объединенных территориальных громад (ОТГ) в селах Луганской области, отмечается в сообщении компании.

Этот проект реализован в рамках частно-государственного партнерства совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Главное, это новая идея - Центр культурного пространства, меняет понятие "сельский клуб". Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Пожилые люди могут прийти с внуками - дети занимаются на 3D-принтере, а люди читают в это время книги или слушают лекцию", - цитируется в сообщении компании министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Административный хаб расположен на площади 700 кв. метров в Шульгинке. В нем разместились отделение "Нова Пошта", центр предоставления административных услуг, продуктовый магазин, аптека, сервисный центр мобильного оператора и тому подобное. Территория вокруг озеленена, на ней установлены скамейки с солнечными батареями и зарядками для телефонов, а также фонари на солнечных батареях. Рядом с хабом смонтирована детская площадка с современными качелями и специальным безопасным резиновым покрытием. Для жителей поселка построен также уличный кинотеатр с большим LED-экраном.

В открытие указанного административного хаба "Нова Пошта" инвестировала 16 млн грн.

В инновационном отделении "Нова Пошта" можно получать и отправлять посылки весом до 30 кг. Для удобства клиентов, которые покупают онлайн одежду и обувь, в отделении расположена примерочная.

В этом отделении "Нова Пошта" также впервые тестирует новую зону самообслуживания, рассчитанную на пользование несколькими клиентами одновременно. Она оснащена сканером, двумя экранами и круговым столом вокруг металлического кронштейна.

Кроме того, в отделении предоставляются финансовые услуги: оплата коммунальных платежей, снятие наличных с карты, денежные переводы и т.п., а у входа располагается почтомат.

Ранее "Нова Пошта" поддержала проект по открытию сервисных центров на линиях разграничения. В частности, в рамках него в декабре 2020 года "Нова Пошта" открыла сервисный центр в Новотроицком Донецкой области, в котором расположились центр предоставления административных услуг, отделение компании, центр занятости, банк, медицинский пункт и тому подобное.

Теги: #нова_пошта #инвестиции #хаб
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