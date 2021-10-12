Инвестиции

15:48 12.10.2021

Инвесторы возвращаются на рынок урана, рассчитывая на его важность для энергоперехода

2 мин читать
Инвесторы возвращаются на рынок урана, рассчитывая на его важность для энергоперехода

Скачок цен на уран после длительной стагнации на рынке способствует возврату инвесторов в этот сектор, пишет газета Financial Times.

Такие фонды, как Light Sky Macro, Anchorage Capital и Tribeca Investment Partners, положительно оценивают его перспективы, отмечая, что глобальный энергетический кризис подчеркивает важную роль ядерной энергетики в переходе от ископаемых видов топлива на более чистые источники энергии.

Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в прошлом месяце достигла отметки в $50 за фунт впервые с 2021 года. Это привлекло новых инвесторов на рынок впервые c 2005-2007 гг., в течение которых цена урана поднялась с $20 за фунт до рекордных $136 за фунт на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.

"Мы долгое время терпеливо ждали, когда что-то начнет происходить, - отмечает аналитик Tribeca Investment Partners в Сингапуре. - Очевидно, что спекулятивные деньги возвращаются в сектор, учитывая существенное движение цены урана в сентябре".

Катализатором 37%-ного скачка цен на уран за последнее время стали активные покупки этого вида сырья канадской управляющей компанией Sprott. В то же время инвесторы отмечают, что энергопереход выводит на первый план роль урана как сырья для ядерной энергетики.

Physical Uranium Trust, принадлежащий Sprott, является одним из немногих, кто покупает и хранит физический уран. Многие фонды, тем временем, инвестируют в сектор через покупку акций производителей урана: Global X Uranium ETF, вкладывающий средства в бумаги компаний этого сектора, в текущем году прибавил 58%.

"Быстрый рост цен на природный газ и уголь, которые в этом месяце достигли новых рекордов, усугубил энергетический кризис в Европе и Китае, вернув уран в центр внимания", - заявил аналитик CQS New City Investment Managers Роб Крейфурд.

"Политическим последствием этого энергетического кризиса будет желание Запада продлить срок службы существующих АЭС, - считает эксперт. - Кризис заставляет правительства фокусироваться на преимуществах стабильного источника поставок энергии, которым являются АЭС. Мы ожидаем, что этот фактор будет поддерживать цены".

Сокращение запасов урана в период пандемии коронавируса при ожидаемом росте спроса будет способствовать подъему цен в ближайшие десятилетия, прогнозирует основатель Light Sky Macro Бен Мелкам.

Усиливающийся фокус политиков на "зеленой энергетике" и растущий спрос на устойчивые активы в инвестиционном сообществе означают, что в ближайшие годы потенциал роста стоимости урана существенно перевешивает риски для этого сектора, говорит эксперт.

Теги: #уран #энергетика #инвесторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 10.10.2021
В Иране заявляют, что располагают более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

В Иране заявляют, что располагают более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

19:02 06.10.2021
Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

15:47 30.09.2021
Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

10:14 28.09.2021
Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

Спрос на нефть достигнет пика до 2030 года — TotalEnergies

14:02 24.09.2021
Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне борьбы с изменением климата — СМИ

22:57 21.09.2021
В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

15:55 21.09.2021
Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

Закон о виртуальных активах должен быть дополнен нормами о защите инвесторов – член НКЦБФР

22:26 17.09.2021
В новом законопроекте о системах накопления энергии нет никаких "зеленых" тарифов

В новом законопроекте о системах накопления энергии нет никаких "зеленых" тарифов

19:50 17.09.2021
Налоговый комитет Рады исключил норму об акцизе для ВИЭ-генерации из ресурсного законопроекта №5600 – первый замглавы

Налоговый комитет Рады исключил норму об акцизе для ВИЭ-генерации из ресурсного законопроекта №5600 – первый замглавы

11:03 17.09.2021
Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

Законопроект о защите прав инвесторов нуждается в существенной доработке – мнение

Инвестиции в столичный ЖК The Resort residential complex составят от $120 млн - девелопер

Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

McDonald’s инвестировал $1,8 млн в реконструкцию офиса компании в Украине

Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

"Нова Пошта" запускает собственную авиакомпанию для доставки международных грузов

FM Logistic Ukraine инвестирует $25-30 млн в строительство пятой фазы комплекса

Инвестор-активист Engine No. 1 объявил о поддержке стратегии GM по развитию сферы электромобилей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА