Инвесторы возвращаются на рынок урана, рассчитывая на его важность для энергоперехода

Скачок цен на уран после длительной стагнации на рынке способствует возврату инвесторов в этот сектор, пишет газета Financial Times.

Такие фонды, как Light Sky Macro, Anchorage Capital и Tribeca Investment Partners, положительно оценивают его перспективы, отмечая, что глобальный энергетический кризис подчеркивает важную роль ядерной энергетики в переходе от ископаемых видов топлива на более чистые источники энергии.

Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана) в прошлом месяце достигла отметки в $50 за фунт впервые с 2021 года. Это привлекло новых инвесторов на рынок впервые c 2005-2007 гг., в течение которых цена урана поднялась с $20 за фунт до рекордных $136 за фунт на фоне высокого спроса со стороны инвесторов.

"Мы долгое время терпеливо ждали, когда что-то начнет происходить, - отмечает аналитик Tribeca Investment Partners в Сингапуре. - Очевидно, что спекулятивные деньги возвращаются в сектор, учитывая существенное движение цены урана в сентябре".

Катализатором 37%-ного скачка цен на уран за последнее время стали активные покупки этого вида сырья канадской управляющей компанией Sprott. В то же время инвесторы отмечают, что энергопереход выводит на первый план роль урана как сырья для ядерной энергетики.

Physical Uranium Trust, принадлежащий Sprott, является одним из немногих, кто покупает и хранит физический уран. Многие фонды, тем временем, инвестируют в сектор через покупку акций производителей урана: Global X Uranium ETF, вкладывающий средства в бумаги компаний этого сектора, в текущем году прибавил 58%.

"Быстрый рост цен на природный газ и уголь, которые в этом месяце достигли новых рекордов, усугубил энергетический кризис в Европе и Китае, вернув уран в центр внимания", - заявил аналитик CQS New City Investment Managers Роб Крейфурд.

"Политическим последствием этого энергетического кризиса будет желание Запада продлить срок службы существующих АЭС, - считает эксперт. - Кризис заставляет правительства фокусироваться на преимуществах стабильного источника поставок энергии, которым являются АЭС. Мы ожидаем, что этот фактор будет поддерживать цены".

Сокращение запасов урана в период пандемии коронавируса при ожидаемом росте спроса будет способствовать подъему цен в ближайшие десятилетия, прогнозирует основатель Light Sky Macro Бен Мелкам.

Усиливающийся фокус политиков на "зеленой энергетике" и растущий спрос на устойчивые активы в инвестиционном сообществе означают, что в ближайшие годы потенциал роста стоимости урана существенно перевешивает риски для этого сектора, говорит эксперт.