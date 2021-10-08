Инвестиции

19:23 08.10.2021

Законопроект о защите прав инвесторов нуждается в существенной доработке – мнение

2 мин читать
Законопроект о защите прав инвесторов нуждается в существенной доработке – мнение

Принятый парламентом в первом чтении законопроект "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем" (№5091) нуждается в существенной доработке и должен быть согласован с крупными игроками на рынке, считает коммерческий директор стройкомпании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

По ее словам, ряд положений законопроекта, как, например, необходимость согласования с покупателями проектных изменений объектов, могут привести к увеличению сроков строительства.

"Смена оборудования, его производителя или мощностей, изменение точек вреза коммуникаций – вопросы, которые, согласно предложенным законодательным изменениям, должны согласовывать со всеми покупателями на данном объекте. Целесообразно ли и реально это, если таких лиц может быть сотни? Конечно, нет. Единственно, к чему это приведет, к увеличению сроков строительства", – сообщила Лаевская в ходе заседания комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам финансовой, банковской и инвестиционной деятельности.

Кроме того, необходимо пересмотреть норму о возможности расторжения договора из-за задержки ввода в эксплуатацию объекта более, чем на 6 месяцев. По словам Лаевской, такие задержки возникают преимущественно из-за преград со стороны контролирующих органов.

В случае принятия законопроекта в нынешнем виде, следует ожидать роста цен на первичную недвижимость из-за налогообложения первой регистрации прав на будущий объект недвижимости, считает эксперт. Кроме того, такой шаг приведет к сокращению объема инвестиционных сделок на рынке.

Лаевская также прокомментировала возможность введения гарантийной доли в объекте строительства. На ее взгляд, такая норма будет работать на практике лишь в случае установления гарантийной доли в размере 30-40% от общей жилой площади объекта, а в некоторых случаях еще выше.

Законопроект №5091 также может вынудить покинуть рынок небольшие стройкомпании, которые для своей деятельности вынуждены привлекать средства инвесторов, считает эксперт.

"Отсутствие проектного кредитования, которое позволило бы небольшим региональным компаниям вести деятельность без привлечения средств от продаж на этапе строительства, выведет с рынка часть застройщиков. Для конечного потребителя это минус, ведь даже небольшие игроки стимулируют качественные изменения – улучшение фасадных решений, обустройства придомовой территории и др., а также гибкость в формировании цен и условий покупки будущих квартир", – резюмировала Лаевская.

Теги: #недвижимость #законопроект #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 08.10.2021
Инвестиции в столичный ЖК The Resort residential complex составят от $120 млн - девелопер

Инвестиции в столичный ЖК The Resort residential complex составят от $120 млн - девелопер

17:10 08.10.2021
Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

10:45 08.10.2021
Мецгер настаивает на отсутствии нарушений при выдаче Укрэксимбанком кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

Мецгер настаивает на отсутствии нарушений при выдаче Укрэксимбанком кредита на покупку ТРЦ Sky Mall

07:44 08.10.2021
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

11:30 05.10.2021
Международная сеть IWG анонсировала открытие гибкого офиса Regus в БЦ "Лувр" в декабре 2021 г.

Международная сеть IWG анонсировала открытие гибкого офиса Regus в БЦ "Лувр" в декабре 2021 г.

11:00 05.10.2021
FM Logistic Ukraine ставит целью удвоить объемы бизнеса за четыре года – генеральный директор FM Logistic Ukraine Себастьян Ларделье

FM Logistic Ukraine ставит целью удвоить объемы бизнеса за четыре года – генеральный директор FM Logistic Ukraine Себастьян Ларделье

10:26 05.10.2021
FM Logistic Ukraine развивает направление урбанлогистики

FM Logistic Ukraine развивает направление урбанлогистики

10:11 05.10.2021
FM Logistic Ukraine инвестирует $25-30 млн в строительство пятой фазы комплекса

FM Logistic Ukraine инвестирует $25-30 млн в строительство пятой фазы комплекса

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

00:41 02.10.2021
В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

McDonald’s инвестировал $1,8 млн в реконструкцию офиса компании в Украине

Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

"Нова Пошта" запускает собственную авиакомпанию для доставки международных грузов

Инвестор-активист Engine No. 1 объявил о поддержке стратегии GM по развитию сферы электромобилей

Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Объем листингов в Гонконге в текущем квартале был минимальным с начала пандемии

Украина ведет переговоры с зарубежными инвесторами о строительстве заводов по переработке ТБО – замглавы ОП

Американская Amstar построит логистический комплекс в Киевской области за $170 млн

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА