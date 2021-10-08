Законопроект о защите прав инвесторов нуждается в существенной доработке – мнение

Принятый парламентом в первом чтении законопроект "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем" (№5091) нуждается в существенной доработке и должен быть согласован с крупными игроками на рынке, считает коммерческий директор стройкомпании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

По ее словам, ряд положений законопроекта, как, например, необходимость согласования с покупателями проектных изменений объектов, могут привести к увеличению сроков строительства.

"Смена оборудования, его производителя или мощностей, изменение точек вреза коммуникаций – вопросы, которые, согласно предложенным законодательным изменениям, должны согласовывать со всеми покупателями на данном объекте. Целесообразно ли и реально это, если таких лиц может быть сотни? Конечно, нет. Единственно, к чему это приведет, к увеличению сроков строительства", – сообщила Лаевская в ходе заседания комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам финансовой, банковской и инвестиционной деятельности.

Кроме того, необходимо пересмотреть норму о возможности расторжения договора из-за задержки ввода в эксплуатацию объекта более, чем на 6 месяцев. По словам Лаевской, такие задержки возникают преимущественно из-за преград со стороны контролирующих органов.

В случае принятия законопроекта в нынешнем виде, следует ожидать роста цен на первичную недвижимость из-за налогообложения первой регистрации прав на будущий объект недвижимости, считает эксперт. Кроме того, такой шаг приведет к сокращению объема инвестиционных сделок на рынке.

Лаевская также прокомментировала возможность введения гарантийной доли в объекте строительства. На ее взгляд, такая норма будет работать на практике лишь в случае установления гарантийной доли в размере 30-40% от общей жилой площади объекта, а в некоторых случаях еще выше.

Законопроект №5091 также может вынудить покинуть рынок небольшие стройкомпании, которые для своей деятельности вынуждены привлекать средства инвесторов, считает эксперт.

"Отсутствие проектного кредитования, которое позволило бы небольшим региональным компаниям вести деятельность без привлечения средств от продаж на этапе строительства, выведет с рынка часть застройщиков. Для конечного потребителя это минус, ведь даже небольшие игроки стимулируют качественные изменения – улучшение фасадных решений, обустройства придомовой территории и др., а также гибкость в формировании цен и условий покупки будущих квартир", – резюмировала Лаевская.