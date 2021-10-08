Инвестиции

17:10 08.10.2021

Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

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Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 потенциальных инвесторов – ФГИ

Более 15 потенциальных инвесторов проявили заинтересованность в приобретении АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") на приватизационном аукционе, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

"В результате качественной подготовки (объекта к приватизации – ИФ) уже более 15 потенциальных инвесторов проявили заинтересованность в этом активе, о чем свидетельствуют подписанные ими соглашения о неразглашении информации для получения детальных данных по объекту", - сообщается в пресс-релизе ФГИ в пятницу.

Пресс-служба напоминает, что ФГИ провел "комплексную работу для стабилизации этого актива, отстоял в судах государственный интерес и вернул незаконно отчужденное имущество, обеспечил глубокий аудит предприятия и, несмотря на все преграды, подготовил завод "Большевик" к приватизационному аукциону".

Пресс-служба ФГИ также заявляет о попытках препятствовать прозрачной приватизации предприятия, и называет их свидетельством "беспомощности отлученных от масштабного госактива теневиков".

"Именно таким масштабным объектом является завод "Большевик", который десятилетиями разрушался и был доведен до критического состояния: 500 млн грн задолженности, арестованное имущество и разрушенное производство превратили этот объект в руины - лишь ради незаконных доходов отдельных лиц", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, стартовая цена АО "ПКМЗ", который ФГИ выставляет на приватизационный аукцион 27 октября, установлена на уровне 1,39 млрд грн.

О намерении приобретения этого актива завило, в частности, малоизвестное ООО "Милтон Инвест" предпринимателя Александра Макитренко.

Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен, в частности, инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Условиями также предусмотрено погашение задолженностей АО "ПКМЗ" перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)

Кроме того, совместно с госконцерном "Укроборонпром" принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс оборонным предприятиям.

ФГИ ранее отмечал, что для решения вопроса цеха № 5 завода "Большевик", снос которого необходим Киеву для завершения сооружения развязки на Шулявке, совместно с городскими властями разработана специальная "дорожная карта".

Завод в настоящее время в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% – до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% – до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.

Теги: #приватизация #фги #аукцион #большевик
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