McDonald’s инвестировал $1,8 млн в реконструкцию офиса компании в Украине

McDonald’s в Украине инвестировал $1,8 млн в реконструкцию своего офиса в Киеве, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, обновленный офис соответствует принципам мобильности, коллаборации и инклюзивности: первый этаж полностью приспособлен для нужд маломобильных групп сотрудников, планируется установка подъемника на второй этаж.

Кроме того, в офисе расположен коворкинг, кабинеты для онлайн-встреч и звонков, лаунж-зона. На нулевом этаже размещен фудкорт. В офисе также предусмотрена комната для велосипедов и душевая.

В обновленном офисе внедрены технологии Face-ID для открытия дверей, смарт-бронирования переговорных комнат. Кроме того, на входе автоматически измеряется температура сотрудников.

По данным компании, в офисе работают 120 сотрудников всех возрастных групп, из которых 4% - люди с инвалидностью. Половину руководящих должностей занимают женщины.

Офис McDonald’s в Киеве был открыт в 2001 году по ул. Гришко, 7.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 100 ресторанов в 24 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на октябрь-2021 составляет 901,801 млн грн.