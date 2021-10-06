Франция может предоставить Украине еще EUR1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Франция потенциально может предоставить еще EUR1 млрд инвестиций в "Большое Строительство", написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью EUR 1,3 млрд. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - отметил министр.

По его словам, программа президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" в этом году дала первые заметные результаты, что привлекло внимание правительства Франции и французских компаний к Украине.

Он напомнил, что Мининфраструктуры летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика и уже до конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству.

"В рамках разработки концепта Национального авиаперевозчика мы также изучаем возможности для сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов. Это амбициозные и непростые проекты, которые вдохновляются идеей "Большой Европы", ведь сам Евросоюз начался не только с угля и стали, но и с первого европейского самолета", - отметил Кубраков.

Кроме этого, Кубраков рассказал, что в Париже был представлен проект строительства новой дороги по маршруту Краковец-Львов-Броды-Ривно, к которому уже присоединилась компания с частной инициативой.

"До конца года завершается разработка ТЭО и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта. Экспертиза и опыт французских дорожных компаний в таких проектах являются исключительно ценными", - отметил министр инфраструктуры Украины.

По его словам, сотрудничество двух стран коснется также и украинской железной дороги - сейчас финализируется контракт между "Укрзализныцей" и французской компанией Alstom по закупке локомотивов.

Как сообщалось, ранее в присутствии президента Владимира Зеленского было заключено соглашение о предоставлении Францией "Укрзализныце" 130 новых грузовых электропоездов производства компании Alstom.