Инвестиции

15:34 05.10.2021

Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

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Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский

Украина ждет прихода инвесторов из Израиля и гарантирует защиту их инвестиций, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", - заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.

Он добавил, что израильские компании, в свою очередь, могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.

Зеленский отметил, что на сегодня объем прямых израильских инвестиций в Украину не отвечает потенциалу двух стран.

"Новые технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковское дело, финансы, строительство, сельское хозяйство – это лишь отдельные перспективные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем", - сказал президент Украины.

Также Зеленский заявил, что новые возможности для усиления двустороннего экономического взаимодействия открывает Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Страны намерены нарастить объемы торговли на уровень, который был до распространения COVID-19.

Теги: #инвестиции #зеленский #украина #израиль
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