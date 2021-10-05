"Нова Пошта" запускает собственную авиакомпанию для доставки международных грузов

Группа компаний "Нова Пошта" запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines, она будет доставлять международные грузы.

Как сообщила пресс-служба НП во вторник, Supernova Airlines будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Нова Пошта Глобал".

Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", - цитируется СЕО "Новой Пошты Глобал" Юрий Беневитский.