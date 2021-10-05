FM Logistic Ukraine инвестирует $25-30 млн в строительство пятой фазы комплекса

FM Logistic Ukraine инвестирует $25-30 млн в строительство пятой фазы логистического комплекса площадью 20 тыс. кв. м, сообщил генеральный директор FM Logistic Ukraine Себастьян Ларделье в интервью "Интерфакс-Украина".

"Земельная площадка в Дударкиве наша, она позволяет построить еще 32 тыс.кв. м современной логистической недвижимости, из которых 20 тыс. кв. метров планируем построить в ближайшие годы. Надеемся, что разрешительные документы на строительство получим достаточно быстро. Строительство этих корпусов плюс их оборудование требует $25-30 млн инвестиций", - сообщил Ларделье.

Комплекс FM Logistic Ukraine (с. Дударкив, Киевская обл.) включает 60 тыс. кв. м складских площадей класса "A". В нее инвестировано около $50 млн.

По словам Ларделье, из 60 тыс. кв. м сданы 54 тыс. кв. м.

"Еще на 2 тыс. кв. м есть предварительный договор. Таким образом, на сегодня пока свободны 4 тыс. кв. м", - сообщил Ларделье.

Гендиректор FM Logistic Ukraine сообщил, что темпы расширения предложения зависят от активности рынка.

"Вопрос о расширении стоит в двух случаях: когда наш текущий клиент развивает свой бизнес, ему становится тесно, и мы продолжаем стройку под его запросы. Второй вариант – привлечение новых клиентов. По оценкам темпов роста, мы достроим и заполним эту площадку в течение четырех лет", - сообщил Ларделье.

Работающая с 1996 года FM Logistic Ukraine входит в Топ-5 крупнейших операторов логистического рынка Украины. Она является частью международной группы компаний FM Logistic.

FM Logistic - семейный бизнес, который был основан в 1967 году во Французском регионе Лотарингия. Компании принадлежит 180 складов общей площадью 4 млн кв. м в 14 странах мира.

FM Logistic Украина предоставляет услуги логистического оператора, включая складские операции, логистику электронной коммерции, копакинг, таможенное оформление, внутренние и международные перевозки, перевозки по городу, а также управление всей цепочкой поставок.

На сегодня штат FM Logistic Украины насчитывает 900 сотрудников.