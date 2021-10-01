Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Израильский инвестор планирует построить больницу в Пристоличной ОТГ Киевской области, сообщил глава Бориспольской райгосадминистрации Руслан Дяченко.

"Надеемся, что в следующем году стартует реализация проекта в медицинской сфере – это будет высокотехнологичная больница. Сейчас ищем земельный участок или помещение. Скорее всего, это будет в Пристоличной ОТГ", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах открытия новой очереди складов FM Logistic в с.Дударков (Борисполький р-н Киевской обл.) в пятницу.

По словам Дяченко, площадь необходимого участка под будущую больницу должна составить 1,5 га и более. Кроме того, понадобится проведение двух независимых линий электропередачи.

Запланированная сумма инвестиций в проект пока не раскрывается.

По словам Дяченко, за годы независимости в Бориспольский район было инвестировано $154 млн.