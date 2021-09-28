Инвестиции

13:39 28.09.2021

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

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КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

Киевская городская государственная администрация рассматривает возможности инвестирования в добычу украинского природного газа, который КП "Киевтеплоэнерго" будет использовать для производства тепловой энергии для потребителей города, сообщила КГГА во вторник.

"Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже в сравнении со стоимостью импортируемого, позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф", – заявили в горадминистрации.

С этой целью городская власть обратилась с письмом к НАК "Нафтогаз Украины" на предмет налаживания возможного сотрудничества в сфере газодобычи.

В частности, город предлагает создать совместно с "Нафтогазом" рабочую группу для рассмотрения предложенной инициативы и подготовки соответствующего проекта.

В КГГА аргументируют намерение инвестировать в сектор газодобычи необходимостью преодоления кризиса в сфере теплоснабжения, а также необходимостью обеспечить "надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения".

"Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны будут вынуждены покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, которые в 3-4 раза превышают те, что заложены в тариф", – утверждают в горадминистрации.

КП "Киевтеплоэнерго" является одним из крупнейших потребителей природного газа в Украине, ежегодно используя для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электрической энергии порядка 2,3 млрд куб. м газа. Доля газа в структуре тарифа на тепло "Киевтеплоэнерго" достигает 80%.

Как сообщалось, в КГГА прогнозируют возможное повышение стоимости отопления в Киеве в предстоящий осенне-зимний сезон на 38%.

В свою очередь, более 70% производителей тепла уже заключили трехлетние соглашения на поставку газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

Как сообщалось, Кабинет министров не стал продлевать после 20 мая 2021 года специальные обязательства (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #газ #кгга #киевтеплоэнерго #добыча
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