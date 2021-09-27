Инвестиции

19:16 27.09.2021

Зеленский ввел в состав Нацинвестсовета представителей VEON, PGNiG и ЕИБ

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Зеленский ввел в состав Нацинвестсовета представителей VEON, PGNiG и ЕИБ

Новыми членами Национального инвестиционного совета при президенте Украины стали глава совета директоров владельца крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" VEON Limited Геннадий Газин, главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник и опубликовал на своем сайте.

Согласно ему, в Нацинвестсовет взамен уволенных с соответствующих должностей были также введены министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Как сообщалось, последнее заседание Нацинвестсовета прошло в январе 2020 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Следующее его заседание из-за пандемии было отложено и его новая дата пока не объявлялась. В марте этого года руководитель Офиса Ольга Магалецкая в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что рассматривалась возможность проведения в Украине локального мини-заседания Нацинвестсовета с возможностью дистанционного участия.

Теги: #состав #нацинвестсовет
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