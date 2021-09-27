Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета - указ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 сентября, подписал указ, которым изменил состав Национального инвестиционного совета

Согласно опубликованному на сайте главы государства указу №488/2021, в персональный состав Национального инвестиционного совета были введены: председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды) Геннадий Газин; главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша) Иренеуш Дерек; министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков; первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; замруководителя Офиса президента Украины, Юлия Свириденко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Также указом были выведены из состава Национального инвестиционного совета: экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко., экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.